Пеевски: Не могат да избягат от миналото си, ще достигна всички

Не могат да избягат от миналото си. Аз ще ги достигна всички, те бяха част от нас, от сглобката. Всичките се завираха в кабинета на Борисов и в моя. Това заяви лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски в кулоарите на НС пред журналисти, като предаде няколко проекта на репортерите, за да си ги снимат, до него и до Борисов от ПП-ДБ. Той каза, че "обича да говори с факти".

В деловодството има още много проекти, заяви той.

"Няма да излъжат хората. Тези хора не могат да ги представляват. Те са лъжци. Колко време бяха? Близо 9 месеца бяха с ДПС. 9 месеца бяхте в моя кабинет", заяви Пеевски.

Коментарът му идва след като вчера Ивайло Мирчев и Асен Василев се появиха пред кабинета му, където искаха обяснение, защо е казал, че са стоели в скута му.