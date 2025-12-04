IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пеевски: Не могат да избягат от миналото си, ще достигна всички

Всичките се завираха в кабинета на Борисов и в моя, заяви той

04.12.2025 | 12:08 ч. 128
Снимка: БГНЕС

Не могат да избягат от миналото си. Аз ще ги достигна всички, те бяха част от нас, от сглобката. Всичките се завираха в кабинета на Борисов и в моя. Това заяви лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски в кулоарите на НС пред журналисти, като предаде няколко проекта на репортерите, за да си ги снимат, до него и до Борисов от ПП-ДБ. Той каза, че "обича да говори с факти". 

В деловодството има още много проекти, заяви той.

"Няма да излъжат хората. Тези хора не могат да ги представляват. Те са лъжци. Колко време бяха? Близо 9 месеца бяха с ДПС. 9 месеца бяхте в моя кабинет", заяви Пеевски. 

Коментарът му идва след като вчера Ивайло Мирчев и Асен Василев се появиха пред кабинета му, където искаха обяснение, защо е казал, че са стоели в скута му. 

Делян Пеевски ДПС - Ново начало Продължаваме промяната Народно събрание
