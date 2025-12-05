Внукът на Мохамед Али ще подгрява Кобрата в Дубай

Нико Али Уолш, който е внук на легендарния Мохамед Али, ще участва в галавечерта, която ще бъде оглавена от битката между Кубрат Пулев и Мурат Гасиев на 12 декември в Дубай.

44-годишният българин ще защитава регулярната световна титла в тежка категория на Световната боксва асоциация срещу 32-годишния руснак.

Няколко мача преди това на ринга ще се качи 25-годишният Уолш, който ще се бие със Стивън Сервада от Уганда в мач от средна категория, съобщава "Фокус".

Уолш дебютира на професионалния боксов ринг през 2021 г., а към момента има актив от 12 победи, 2 загуби, 1 равенство и 1 „Несъстоял се“ мач.