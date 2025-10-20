Наглият обир на Лувъра: Какво се знае до момента?

Снимка: Reuters 1 / 5 / 5

Лувърът – най-посещаваният музей в света, беше затворен внезапно в неделя след взлом в галерия „Аполон“. Трима хитри крадци, преоблечени като строителни работници, нахално нахлуха в сградата пред посетители и работници и хладнокръвно откраднаха безценни скъпоценни камъни на стойност милиони долари за по-малко от 10 минути. Докато френската полиция издирва престъпниците, задигнали осем исторически бижута, се появиха въпросите как са го направили и кой би се интересувал от „безценните“ предмети, включително огърлица, която Наполеон е дал на жена си.

Как крадците са проникнали в Лувъра?

При високопрофесионалният обир, извършен посред бял ден, четирима крадци с балаклави са спрели пред Лувъра на път покрай река Сена. Около 9:30 ч. – около половин час след като посетителите са започнали да влизат в предната част на музея, крадците са били от южната страна на сградата, в камион с вишка и разтегателна стълба, изкачвайки се до прозорец с балкон на втория етаж. През него те са влезли с взлом, използвайки ъглошлайф и електрически трион.

Маскираните и с качулки престъпници сами са поставили вишката пред музея и са „заплашили охраната, която е присъствала на мястото на инцидента“, каза прокурорът на Париж Лор Бекуо пред BFMTV.

Те са счупили стъклените витрини, грабвайки ценните бижута, но когато алармите в музея са се задействали, предупреждавайки охраната, крадците бързо си тръгнали, бягайки с мотоциклети. Цялата акция е отнела по-малко от 10 минути, според френския министър на вътрешните работи Лоран Нунес.

Той каза, че това е дело на „опитен екип, който очевидно е разузнал мястото“.

Какво е било откраднато от Лувъра и какво е било оставено?

Френското министерство на културата заяви, че са били откраднати осем произведения – но не и изключително ценната корона на съпругата на Наполеон III, императрица Евгения, която крадците са изпуснали на излизане. Те са пропуснали и диаманта Regent, оценен от Sotheby's на повече от 60 милиона щатски долара, който също е бил в галерията.

Откраднатите предмети включват диамантена и сапфирена тиара, принадлежала на последната кралица на Франция, Мария Амалия, както и на кралица Хортензия, дъщеря на първата съпруга на Наполеон Бонапарт, Жозефина.

Липсват също сапфирена огърлица и обеца от втората колекция, както и изумрудена огърлица и обеци, принадлежали на Мария-Луиз, втората съпруга на Наполеон.

Съобщава се, че са изчезнали и брошка-реликварий, предназначена да съхранява религиозна реликва, тиара и корсаж, принадлежащи на императрица Евгения.

Каква е реакцията досега?

Обирът незабавно се превърна в политически въпрос. Лидерът на крайнодесните Джордан Бардела го използва, за да атакува президента Еманюел Макрон, който е изправен пред огромна политическа криза.

„Лувърът е глобален символ на нашата култура“, написа Бардела в X. „Този ​​обир, който позволи на крадците да откраднат бижута от френската корона, е непоносимо унижение за нашата страна. Докъде ще стигне упадъкът на държавата?“

Макрон заяви, че Франция ще „възстанови произведенията и извършителите ще бъдат изправени пред правосъдието“, като добави:

„Кражбата, извършена в Лувъра, е атака срещу наследство, което ценим, защото е част от нашата история.“

„Това е голям обир“, каза Нунес, отбелязвайки, че мерките за сигурност в Лувъра са били засилени през последните години и ще бъдат допълнително засилени като част от предстоящ план за основен ремонт на музея на стойност няколко милиона евро.

Охраната около големите обекти остава засилена – Мона Лиза е зад бронирано стъкло в климатизирана кутия – но кражбата в неделя също така подчертава, че защитите не са еднакво стабилни за над 33 000 предмета на Лувъра. Инцидентът е и нов срам за музей, който вече е под наблюдение.

Магали Кунел, учителка по френски език, която е посетила Лувъра, изрази това, което мнозина си мислеха:

„Как могат да се возят с вишка до прозорец и да вземат бижута посред бял ден? Просто е невероятно, че толкова известен музей може да има толкова очевидни пропуски в сигурността.“

Случвало ли се е това преди?

Лувърът има дълга история на кражби, като вероятно най-голямата е от италиански декоратор, който е работил там за кратко и е откраднал Мона Лиза през 1911 г. Винченцо Перуджа влиза в музея, облечен като музеен служител. Когато никой не гледа, той сваля картината и се измъква. По-късно той е арестуван и картината е възстановена.

Друг скандален епизод се случва през 1956 г., когато посетител хвърля камък по световноизвестната ѝ усмивка, отчупвайки боя близо до левия ѝ лакът и ускорявайки преместването ѝ.

Галерия „Аполон“ е била ограбена през 1976 г., когато въоръжени крадци откраднали меч, някога принадлежал на крал Чарлз X.

Мечът така и не е открит, като експертите предполагат, че е бил бързо претопен от крадците.