Мирните усилия в Газа могат да се поучат от Косово

20-точковото мирно споразумение за Газа, постигнато с посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп, вече е в затруднено положение, тъй като бойците на Хамас екзекутират палестински съперници и възстановяват контрола си в райони, от които израелските сили са се изтеглили.

Мироопазващият елемент на сделката все още е на чертожна дъска в Кайро и не е бил подготвен в подготовката за сделката, което може да е ключова причина за бързото ѝ разпадане, пише в коментар за Bloomberg колумнистът Марк Чемпиън.

Потенциален модел за създаване на мироопазващи сили за Газа са Косовските сили, които бяха сформирани през 1999 г. и продължават да действат и днес, и които имаха ясен мандат, строги правила за ангажиране и бяха достатъчно големи и добре въоръжени, за да успеят.

Защо 20-точковото мирно споразумение, постигнато с посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп за Газа преди едва 10 дни, вече изглежда е в беда?

Вместо да се подготвят за разоръжаване и оттегляне от политиката, бойците на Хамас излязоха от скривалищата си, за да екзекутират палестински съперници и да потвърдят контрола си в райони, от които израелските сили са се изтеглили. Израел твърди, че терористичната групировка също така устройва засада на войските му, докато Хамас твърди, че Израелските отбранителни сили продължават да бомбардират Газа от въздуха. И двете обвинения изглеждат точни, като израелската армия също отказва да отвори отново контролно-пропускателния пункт Рафах между Газа и Египет, както се изисква.

Простата причина за такъв бърз разпад е, че нито Хамас, нито израелското правителство бяха доволни от споразумението, което бяха принудени да подпишат от Тръмп и лидерите от региона. Но като се има предвид, че и двете страни от самото начало заявиха, че нямат намерение да прилагат ключови условия на сделката, „Защо се държат лошо?“ вероятно е грешен въпрос. По-добър би бил: „Как е възможно да се измъкнат?“

Добър начин да се намери отговорът би бил да се разгледа това, което вероятно е и най-добрият модел за създаване на мироопазващи сили за Газа: Косовските сили, по-известни като КФОР, които бяха сформирани през 1999 г. и продължават да действат и днес.

Не е случайно, че структурите, предвидени в 20-точковия план на Тръмп, са базирани на предложение от бившия британски премиер Тони Блеър. В някои аспекти те наподобяват тези, в чието изграждане той участва за Косово, което през 1999 г. беше неспокойна провинция с мюсюлманско мнозинство в рамките на предимно православна Сърбия.

Блеър изигра ключова роля във военната интервенция на Организацията на Северноатлантическия договор през юни, целяща да предотврати успеха на Югославската национална армия (ЮНА) на Сърбия в етническото прочистване на Косово. Кампания на насилие и терор на ЮНА, включваща кланета сред цивилното население, принуди стотици хиляди мюсюлмански косовари да избягат от страната. По-подходящо за случая с Газа е това, което последва 78-дневната бомбардировка, която в крайна сметка убеди сръбския президент Слободан Милошевич да изтегли войските си: налагането на КФОР, заедно с временна гражданска администрация, ръководена от ООН.

Важно е да се отбележи, че КФОР са имали предварителен живот като „сили за прилагане на мира“ на НАТО, които започнаха да се разполагат в съседна Македония веднага щом започна въздушната кампания в Косово през март 1999 г. Целта беше миротворците да са готови да преминат границата в момента, в който бъде постигнато споразумение за прекратяване на огъня. Но тъй като въздушната кампания се проточи без видим ефект, Блеър стана и водещ защитник (пред по-неохотния президент на САЩ Бил Клинтън) за разполагане на сили на НАТО на място, не като миротворци, а като миротворци . Силите в Македония надлежно се превключиха, за да бъдат готови за бой.

Танковете на НАТО никога не са били принудени да нахлуят в Косово.

И все пак подготовката на сили, започнала месеци преди постигането на споразумение, означавала, че те са били готови. На 12 юни 1999 г. - два дни след като НАТО преустанови бомбардировките си и ООН прие резолюция за разрешаване на мироопазващи сили, които не са от ООН, за Косово - войски от новоназначените КФОР преминаха границата. Първите войници на бойното поле бяха специалните части, пълната антитеза на сините каски на ООН.

Разбира се, няма два еднакви конфликта. Не предлагам еквивалентност нито между Милошевич и израелския премиер Бенямин Нетаняху, нито между Армията за отбрана на Израел и ЮНА, нито между Хамас и Армията за освобождение на Косово (АОК). Съществуват обаче многобройни прилики между условията, пред които са били изправени КФОР по това време, и мисията, която сега се обсъжда за Газа.

Започнете с мащаба и естеството на проблема. И в двата случая става въпрос за относително малки места и малко население (2 милиона за Газа, 1,6 милиона за Косово), в които конфликт с дълга история и дълбоки етнорелигиозни корени е дал повод за обвинения в опит за етническо прочистване или нещо по-лошо. И в двата случая беше ясно, че мирът ще бъде нестабилен. В Косово, както и в Газа, беше очевидно, че доминиращата сила ще се върне, за да окупира територия по споразумението, ако може, и че се очакваше бунтовниците да се разоръжат, да го направят само ако бъдат принудени.

Въпреки че 17 000 въоръжени бойци на АОК виждаха НАТО на своя страна, те не искаха да предадат оръжията си. Оръжията все още се събираха след изтичането на крайния срок за разоръжаване. Официалните твърдения на КФОР за напредък в програмата бяха остро оспорени от Сърбия и Русия. Убийства от отмъщение от страна на АОК срещу етнически сърби, смятани за колаборационисти, наистина се случиха. Но не е нужно да отричаме тези неуспехи, за да признаем, че резултатът щеше да бъде много по-лош, ако 50 000 войници от КФОР не бяха започнали да запълват вакуума в сигурността, оставен от сръбските войски, дори докато те се оттегляха.

Това е по-добрият отговор на въпроса защо сделката на Тъмп за Газа изглежда ще се окаже в беда толкова скоро: нейният мироопазващ елемент все още е на чертожна дъска в Кайро. Тя не беше подготвена в навечерието на сделката, защото Тръмп загуби месеци в обмисляне на предложения за превръщането на Газа в средиземноморски атлантически град, изпразнен от палестинци - идея, която беше котешка трева за израелските екстремисти и неприемлива за арабските лидери. Промяната към по-решителна политика за натиск върху двете страни да спрат касапницата дойде едва през септември, след като Нетаняху злепостави американския президент, като бомбардира Катар.

КФОР далеч не беше перфектен.

Фактът, че той остава необходим четвърт век по-късно, макар и в значително намален брой, свидетелства за това. И все пак това си остава една от най-успешните мироопазващи операции в историята и полезен модел за каквито и сили да бъдат сформирани за Газа. Изглежда, че и те ще приемат формата на мироопазващи сили, одобрени от ООН, но не и ръководени от ООН. Според съобщенията, те ще бъдат водени от Египет и ще включват войски от Азербайджан и Индонезия, наред с други мюсюлмански държави. Това е в съответствие с урока на КФОР, който е, че съставът трябва да се състои от държави, на които контролираните е вероятно да се доверят. Друг е, че те трябва да бъдат достатъчно големи и добре въоръжени, за да успеят, с ясен мандат и строги правила за действие.

Изкуството на Тръмп да сключва сделки не се поддава на нивото на подготовка, което позволи на КФОР да запълни вакуума в сигурността в Косово в момента, в който се появи. Така че корабът отплава. Това не означава, че неговото прекратяване на огъня вече се е провалило. Но тъй като Египет разполага сили за Газа, той трябва да потърси другите си уроци от КФОР и да се съсредоточи върху запълването на вакуума в сигурността в Газа възможно най-скоро - дори ако това сега трябва да се прави на парчета. Рафах би било добро място за начало.