Държавите от ЕС са съгласиха за спиране на вноса на руски газ

Предвижда се забраната да е в сила от 1 януари 2028 г.

20.10.2025 | 17:07 ч. 17
Снимка: архив, БГНЕС

Съветът на ЕС съобщи, че е приел днес преговорната си позиция, свързана с предложението за прекратяване на доставките на руски газ. Предложението е насочено към прекратяване на зависимостта от руската енергия, след като Русия превърна доставките на газ в оръжие и това имаше значителни последици за европейския енергиен пазар, се посочва в съобщението.

Предвижда се правно обвързваща поетапна забрана за внос на газ от Русия. Държавите от ЕС са съгласни от 1 януари 2028 г. забраната да се прилага изцяло, но настояват вносът на руски газ да бъде забранен от 1 януари догодина, със запазване на преходен срок за съществуващите договори. Изпълнението на краткосрочните договори, сключени преди 17 юни 2025 г., може да продължи до 17 юни догодина, докато дългосрочните договори може да се изпълняват до 1 януари 2028 г., според днешното решение.

Изменения на съществуващите договори ще бъдат разрешени само за тясно определени оперативни цели и не могат да доведат до увеличаване на обемите, с малки изключения за държавите без излаз на море. Съветът на ЕС ще настоява вносът на руски газ да подлежи на режим на предварително разрешение.

Предвижда се държавите от ЕС да представят национални планове за разнообразяване на енергийните доставки, освен ако могат да докажат, че вече не получават пряк или непряк внос на руски газ. Същото изискване за представяне на национален план ще се прилага за държавите, които все още внасят руски петрол, с цел прекратяване на този внос до 1 януари 2028 г., се посочва в съобщението.

Вносът на газ и петрол от Русия в ЕС намаля значително през последните години и при петрола е спаднал под 3 на сто тази година, а при газа е приблизително 13 на сто. Годишната стойност на вноса на руски горива в ЕС се оценява на над 15 милиарда евро. През май и юни Европейската комисия предложи поетапно премахване на останалия руски внос на енергия, се допълва в съобщението.

Предстоят преговорите с Европейския парламент по направените предложения, които не са част от европейските санкции срещу Русия и се приемат без единодушие.
(кор. на БТА Николай Желязков)

