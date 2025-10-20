Лувърът поиска помощ от израелска компания за откриването на откраднатите артефакти

Израелска частна разузнавателна компания CGI Group съобщи, че френският музей "Лувър" е поискал помощта ѝ за откриване на артефактите, откраднати посред бял ден на 19 октомври.

"Лувърът направи изключение, като ни помоли да разкрием самоличността на лицата, замесени в кражбата, и да върнем откраднатите артефакти", заяви пред АФП изпълнителният директор на CGI Group Звика Навех.

Навех посочи, че предишният успех на компанията при откриването на артефакти, откраднати от германски музей през 2019 г., е изиграл ключова роля в решението на Лувъра да им възложи задачата.

Новината идва ден след дръзкия обир посред бял ден в един от най-известните музеи в света, при който крадци задигнаха ценни бижута от Галерия „Аполон“. Престъплението, извършено малко след отварянето на музея в неделя сутринта (19 октомври), доведе до незабавното му затваряне за целия ден.

Френските власти започнаха мащабно разследване и обещаха да върнат откраднатите съкровища, които управителят на музея определи за „безценни“.

След зрелищния обир в Лувъра, министърът на културата обяви по M6 започването на административно разследване, наред със съдебно разследване.

„Чувствате ли се отговорни за тази ситуация?“ На въпрос в новинарската програма „1245“ на M6 за пропуските, довели до кражбата в Лувъра в неделя, Рашида Дати остро критикува своите предшественици.

"Отговорността е в четиридесетте години пренебрегване на въпроса за сигурността" на произведенията в Лувъра, каза министърът на културата.

"Заметохме го под килима. Някой поставил ли е под въпрос мерките за безопасност и сигурност в културните институции? Не мисля", продължи министърът.