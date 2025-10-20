Лош вкус или провокация: Хегсет с вратовръзка в цветовете на руското знаме пред Зеленски

Шефът на Пентагона Пийт Хегсет се появи с синьо-червено-бяла вратовръзка - цветовете на руското знаме - по време на срещата в Белия дом в петък между президентите Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. Факт, който веднага бе отбелязан в Москва. Това предизвика противоречия и съмнения за тайни споразумения между американските и руските сили, съобщава Le Figaro.

"Вратовръзката на Хегсет, с широки бели, сини и червени райета, подредени в същия ред като руското знаме, се открояваше в сравнение със строгото облекло на американската делегация", се отбелязва в репортаж на руската информационна агенция ТАСС.

Освен това Кирил Дмитриев, пратеник на Владимир Путин и генерален директор на Руския фонд за преки инвестиции, публикува снимка на Пит Хегсет и постави емотикон с руско знаме вместо коментар.

"Изглежда, че руснаците оценяват руската му вратовръзка. Не е червено-бяло-синьо. Тя е червено-синьо-бяла. Като руското знаме. За среща със Зеленски", реагира в публикация в X Рон Филипковски, главен редактор на Meidas Touch.

"Проблемът с администрацията на Тръмп не са руските връзки, а връзките с Русия", обобщи шахматният гросмайстор Гари Каспаров, дългогодишен опонент на Владимир Путин, чрез игра на думи („ties“ на английски означава едновременно „вратовръзки“ и „връзки“).

"Може би е носил цветовете на Америка", написа вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс в публикация в X в защита на Хегсет.

Всъщност трите цвята са общи за американското и руското знаме, а Пийт Хегсет, бивш журналист, известен с преувеличената си комуникация, се грижи винаги да носи поне три изображения на американското знаме със себе си.

