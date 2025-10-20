Руските дипломати провеждат "много задълбочена и наистина сериозна“ работа по подготовката на срещата между руския президент Владимир Путин и неговия американски колега Доналд Тръмп, заяви говорителят на Министерството на външните работи Мария Захарова в интервю за ТАСС.

"Контактът [между Путин и Тръмп] се е състоял и е коментиран от президентската администрация. Г-н Ушаков (бивш посланик на Русия в САЩ, бел. ред.) предостави подробна информация за него. След тези контакти висшите дипломати на Русия и Унгария проведоха разговори за подготовка на събитието“, сподели Захарова.

"Работи се и по дипломатически канали [на различни нива]. Това е кратко резюме на много задълбочената и наистина сериозна работа, която в момента се извършва от руските дипломати и тези, на които е поверена подготовката на това посещение и на тази среща“, подчерта дипломатът.

На 16 октомври, след телефонен разговор с Путин, Тръмп обяви, че са се споразумели да се срещнат скоро в Будапеща. Юрий Ушаков заяви още, че Москва и Вашингтон "без забавяне“ ще започнат подготовка за нова среща между лидерите на двете страни, която може да се организира в унгарската столица. Унгарският премиер Виктор Орбан нареди създаването на организационен комитет за подготовка на срещата на върха, като уточни, че тази работа е започнала в четвъртък вечерта.

Европа държи Зеленски "на каишка“, докладва на господарите си след среща с Тръмп

Владимир Зеленски "не само е напълно зависим, той е на каишка, под дистанционното управление на тази военна партия (визирайки ЕС, бел. ред.)“, каза още Захарова.

"Те измислят различни формули и трикове, някакви формати и конференции, но всичко това е само за да се прикрие точно тази ескалация“, каза тя.

Според дипломата, едновременно с това определени сили в света залагат на ескалация. "Някои не могат да се справят с нормална, честна конкуренция. Някои искат да печелят пари от кръв. Някои искат да решат непосредствените си проблеми. Някои не са независими във вземането на решения. От тях се състои тази военна партия. Що се отнася до Зеленски, там всичко е ясно“, заключи Захарова.