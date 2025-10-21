IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Жена стана за първи път премиер на Япония

Санае Такаичи е лидер на управляващата Либерално-демократическа партия

21.10.2025 | 09:26 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Санае Такаичи стана първата жена, избрана на поста министър-председател на Япония, предаде японската новинарска агенция Киодо.

Шестдесет и четири годишната бивша вътрешна министърка, отговаряла за икономическата сигурност, спечели мнозинството от гласовете на депутатите - 237, в 465-местната Камара на представителите в парламента на страната (долната камара - Сюгиин).

Такаичи е лидер на управляващата Либерално-демократическа партия, която вчера сключи коалиционно споразумение с Партията на японското възстановяване.
