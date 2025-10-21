IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Рябков с коментар за отложената среща Лавров-Рубио

Невъзможно е да се отложи нещо, за което не е било постигнато съгласие, добави той

21.10.2025 | 11:28 ч.
Москва ще продължи да се сблъсква с изфабрикувани доклади в западните медии, заяви руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков, коментирайки твърденията, че среща между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио е била преустановена.

"Бих искал да отбележа, че е невъзможно да се отложи нещо, за което не е постигнато съгласие. Сигурен съм, че ще продължим да се сблъскваме със ситуация, в която различни новинарски издания, а именно западните, публикуват неоснователни фалшиви истории, за да попаднат в заглавията и да предизвикат спекулации и въпроси, разпространявайки всичко това и гарантирайки, че то се анализира по начина, по който западняците се нуждаят“, отбеляза дипломатът, цитиран от ТАСС.

По-рано CNN съобщи, позовавайки се на източници от Белия дом, че срещата между Лавров и Рубио, която се очакваше да се проведе през следващите дни, е "отложена за неопределено време" заради различията на висшите дипломати по въпроса за постигането на мир в Украйна.

Сергей Рябков Русия САЩ дипломати среща преговори
