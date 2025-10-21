IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Парламентът в Киев продължи военното положение и мобилизацията с още 3 месеца

Върховната рада е продължавала срока им 17 пъти досега

21.10.2025 | 14:26 ч. 8
Снимка: архив, БГНЕС

Върховната рада, украинският парламент, одобри законопроекти за продължаване на военното положение и общата мобилизация с още три месеца, считано от 5 ноември, предаде Укринформ. 

Според агенцията законопроектът "За одобряване на президентския указ "За продължаване на военното положение в Украйна" (№ 14128) е бил подкрепен от 317 депутати.

Междувременно законопроектът "За одобряване на президентския указ "За продължаване на всеобщата мобилизация" (№ 14129) получи 315 гласа "за".

В резултат на това периодът на военното положение и всеобщата мобилизация в Украйна беше продължен до 3 февруари 2026 г.

На 24 февруари 2022 г. Русия започна пълномащабна инвазия в Украйна. Същия ден беше въведено военно положение и обявена всеобща мобилизация. Оттогава парламентът гласува 17 пъти за продължаване на сроковете им.
(БТА)

войната в Украйна мобилизация военно положение
Войната в Украйна
