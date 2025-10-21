IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Три трупа след ужас в Бургаско: Мъж простреля майка си, сестра си и леля си, подпали къщата

Извършителят е ранил и братчето си, но то е без опасност за живота

21.10.2025 | 10:14 ч. Обновена: 21.10.2025 | 10:23 ч. 19
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

25-годишен мъж простреля майка си, сестра си и леля си, след което подпали къщата. Братчето му е ранено, но е успяло да избяга, съобщиха от ОДМВР - Бургас. 

Сигналът за екшъна е получен около 4,14 часа в Районно управление Руен. Инцидентът е възникнал в частен дом в с. Люляково, община Руен. 

По първоначални данни 25-годишен мъж е прострелял 73-годишната си леля, 47-годишната си майка, 13 - годишната си сестра и 7-годишния си брат. Момченцето, въпреки нараняването, успяло да избяга извън къщата и да съобщи за инцидента. Изпратеният екип от полицейски служители на РУ-Руен установил, че къщата гори. Пожарът е потушен от пожарникари от Айтос, като са открити три овъглени трупа.

Момченцето е с нараняване в седалищната област и е транспортирано в болнично заведение. Без опасност за живота е. 

Извършителят е задържан тази сутрин в 9,35 часа.

Процесуално следствените действия по образуваното досъдебно производство под прякото наблюдение и ръководство на Окръжна прокуратура - Бургас продължават. 

Тагове:

мъж уби майка си леля си сестра си с. Люляково Руен убийство ОДМВР-Бургас
