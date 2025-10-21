IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Стъклото на самолета „Юнайтед Еърлайнс“ може би е спукано от метеорологичен балон

Инцидентът е можело да бъде наистина опустошителен за самолета и хората на борда

21.10.2025 | 22:15 ч. Обновена: 21.10.2025 | 22:33 ч. 2
Снимка: Pixabay

Снимка: Pixabay

Председателят на Националния съвет за транспортна безопасност на САЩ заяви днес, че метеорологичен балон може да е причината за пукване на предното стъкло на самолет на авиокомпания „Юнайтед Еърлайнс“ на височина повече от 10 000 метра, което наложи аварийно кацане, предаде Ройтерс.

Системата „Уйндборн“, която оперира с метерологични балони, заяви в понеделник вечерта, че смята, че един от нейните балони е ударил самолета на в четвъртък миналата седмица над Юта.

Председателката на съвета Дженифър Хоменди заяви, че е получила доклада от компанията и го разглежда като част от разследването. Тя съобщи още, че инцидентът е можело да бъде „наистина опустошителен за самолета и хората на борда“, пише БТА. 

