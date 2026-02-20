Най-големият самолетоносач в света навлезе в Средиземно море

IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
20.02.2026 | 22:45 ч. 4
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Американският самолетоносач "Джералд Форд" - най-големият в света, навлезе днес в Средиземно море, предаде Франс прес. 

Агенцията отбелязва, че това е станало на фона на струпването от Съединените американски щати (САЩ) на военни сили около Иран, което повдига въпроса за евентуална операция срещу тази страна.

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че обмисля ограничена атака срещу Ислямската република, ако не бъде постигнато споразумение за ядрената ѝ програма. Вчера Тръмп прогнозира, че такова решение може да бъде взето до 10-15 дни.

На снимка, публикувана от АФП, "Джералд Форд" преминава през Гибралтарския проток, навлизайки от Атлантическия океан в Средиземно море.

Друг американски самолетоносач - "Ейбрахам Линкълн", вече е в Близкия изток от края на миналия месец, отбелязва Франс прес.

САЩ Иран самолетоносач
