Най-големият самолетоносач в света навлезе в Средиземно море

Американският самолетоносач "Джералд Форд" - най-големият в света, навлезе днес в Средиземно море, предаде Франс прес.

Агенцията отбелязва, че това е станало на фона на струпването от Съединените американски щати (САЩ) на военни сили около Иран, което повдига въпроса за евентуална операция срещу тази страна.

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че обмисля ограничена атака срещу Ислямската република, ако не бъде постигнато споразумение за ядрената ѝ програма. Вчера Тръмп прогнозира, че такова решение може да бъде взето до 10-15 дни.

На снимка, публикувана от АФП, "Джералд Форд" преминава през Гибралтарския проток, навлизайки от Атлантическия океан в Средиземно море.

Друг американски самолетоносач - "Ейбрахам Линкълн", вече е в Близкия изток от края на миналия месец, отбелязва Франс прес.