Приятел на Калушев иска да дава показания по случая "Петрохан" в присъствието на Макрон

След всичко, което се случва в последните дни имам обосновани причини да не вярвам на българските институции. Ще дам показания само и единствено в присъствието на Еманюел Макрон и френските власти.

Това написа в профила си във Facebook Асен Асенов, приятел на Ивайло Калушев.

Ето какво още пише той:

На вниманието на Национална следствена служба на Република България

На Вниманието на Министерски съвет на Република България

На вниманието на всички български граждани

На вниманието на Ambassade de France en Bulgarie / Посолство на Франция в България

1. Сам се свързах с разследващите веднага след трагедията. Питайте тях как протече разговора и какво ми казаха.

2. Сам се свързах с Генка Шикерова ,обясних колко много и вярвам и защо искам да говоря. Единственият отговор който получих беше “Записваме в сряда”.

Но никой не се обади за час или за каквито и да е детайли, а вместо мен, който познавам Иво Калушев от 33 години, там се появи София Андрева. Няма какво повече да коментирам.

3. След това опитах с Лора Крумова. Питайте нея, тя знае. След това я тагнах в пост, както и Новините на NOVA. Реакция отново не последва.

4. След всичко, което се случва в последните дни имам обосновани причини да не вярвам на българските институции.

5. По тази причина съм готов да дам пълни показания само и единствено в присъствието на Еманюел Макрон и френските власти.

6. Тъй като никой не се грижи за моята сигурност, моля да се смята, че писменото волеизявление, което съм направил пред Ина Лулчева е моето истинско завещание и моето искрено желание.

7. След всичко, което изчетох, чух като звукови файлове и видях на видео, никога повече не бих се върнал в България, защото тя е опасна. На тази територия убиват даже деца.

P.S. Истината е като водата - винаги си намира път! Чувал съм го от фалшивия Лама.

В коментарите под публикацията журналистката Миролюба Бенатова, която заедно с Генка Шикерова води подкаста "Дневен Ред", заяви, че Асен Асенов е бил канен за интервю при тях.

"Бил си поканен за участие в Дневен Ред, не дойде. Не разбирам защо замесваш Генка в своите писания. Ти не отговори", написа тя в коментар.

В друг коментар пък Шикерова казва, че "Дневен Ред" се записва в сряда и ще е хубаво да поговорят. Асенов отговаря:

"Вече ви казах, че при никакви обстоятелства вече не бих говорил пред вас. Много се изложихте, много…А толкова вярвах в теб Генка. Блокирам те и теб, не е лично, нямам време за чатове."

Името на Асен Асенов се споменава и в други свидетелски показания – на момичето, което е прекарало последните дни с мъртвите Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев. Оказва се, че именно Асенов запознал баща ѝ с Калушев. Бащата на момичето посочва, че дълго време, след като се запознали, Николай се свързал с дъщеря му през мобилно приложение. Обяснил, че е я сънувал и заради това ѝ писал. Момичето е посещавало хижата в Петрохан, където е медитирала. Бащата на детето също споделя за познанството си с арт-продуцента Асен Асенов. След смъртта на шестимата Асенов коментира във фейсбук, че е познавал мъжете и дори е пътувал с тях в миналото в чужбина.