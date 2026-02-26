При избори днес: 33,7% за Радев, ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ с равен резултат

Ново социологическо проучване отново отрежда първото място на изборите на коалицията на Румен Радев. Според анализа на "Центъра за анализи и маркетинг" пет партии ще влязат в следващото Народно събрание.

Партията на Румен Радев събира 33,7% от гласовете. ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ са с изравнен резултат - 18,9%. ДПС-Ново Начало имат 10,3% от вота, а "Възраждане" - 8,1%.

Аут от Народното събрание са БСП (3,6%), МЕЧ (3,5%), "Величие" (1,2%), "Има такъв народ" (1,2%) и АПС (0,5%).

"Независимо от появата на нов играч на терена, нагласите не са много оптимистични. Само 15% очакват ситуацията да се подобрява, докато 45% очакват да се влоши. При очакванията за личното положение на анкетираните, ситуацията е малко по-добра. Подобрение очакват малко над 15%, че ще се влошава са само около 1/3", обобщи Юрий Павлов - директор на Центъра.

Данните от изследването сочат, че единствените двама души с положителен рейтинг са Румен Радев и Илияна Йотова.

"Румен Радев качи малко проценти на доверие след като се отказа от президентството. Йотова също повиши рейтинга си след като стана президент, спрямо този, когато беше вицепрезидент. И при предишни изследвания единствено те двамата са имали положителни рейтинги", отбелязва Павлов.

Андрей Гюров получава 22% одобрение, което по думите му е "добър резултат". С "по-скоро нямам доверие" са отговорили 42%.

Свързани статии Доверието в Румен Радев расте, Костадинов и Борисов далеч след него

Бойко Борисов, Рая Назарян, Костадин Костадинов и Росен Желязков са с около 15-16% одобрение. Недоверието при Бойко Борисов е над 75%, при Костадинов и Желязков е над 70%, като единствено при Рая Назарян процентът е 64.

На дъното на класацията са Слави Трифонов, Ахмед Доган, Делян Пеевски и Борислав Сарафов.

"Последните трима са и лицата с най-големо недоверие. При тях процентът е над 80", отбелязва Юрий Павлов.

Президентсвото продължава да е единствената институция с положителен рейтинг. Правителството на Росен Желязков е получило като цяло негативна оценка. Доверието към Народното събрание, по думите му, е "катастрофа". Съдът и Прокуратурата са лидери по недоверие.

*Поръчител на изследването е Центърът за анализи и маркетинг. Обемът на извадката е 1010 пълнолетни граждани на Република България. Грубо 1% от извадката отговаря на около 53 000 души. Интервютата са проведени лице в лице с двустепенна гнездова извадка.