Тайната зад това как работят животоспасяващите аларми за въздушна тревога в Украйна

Мнозина в Украйна предполагат, че алармите са автоматизирани. Рядък поглед в център за реагиране при извънредни ситуации разкрива специалистите, които вършат натоварената работа. Както в повечето нощи, руските сили са атакували градове в цяла Украйна, заплашвайки цивилни и жизненоважна инфраструктура. Две управляеми бомби се плъзгаха през границата, насочени към Харков, втория по големина град в Украйна.

В секретно съоръжение дълбоко под земята украински специалисти наблюдаваха и чакаха с готови ръце. Ако градът беше целта, те щеше да трябва да действат още преди военните да се задействат, като включат градските сирени, за да предупредят жителите да се скрият.

Такива сирени са зловещ саундтрак към войната, споделено преживяване за украинците в градовете и селата в цялата страна. Но как всъщност работят - и кой стои зад тях - е строго пазена тайна.

Миналият месец град Харков предостави на „Ню Йорк Таймс“ рядък достъп до своя център за реагиране при извънредни ситуации, където екипи от цивилни специалисти спасяват безброй животи с едно щракване на превключвател и натискане на голям червен бутон на компютърния екран. Работата не е автоматизирана, както предполагат много украинци.

„Опитвам се да правя всичко възможно най-бързо“, каза 23-годишният Дмитро, един от специалистите, който от съображения за сигурност поиска да бъде идентифициран само с малкото си име. По този начин, каза той, „хората имат повече време да се скрият“.

Разположен само на 20 мили от руската граница, Харков е подложен на чести атаки, като белезите от ракетни и бомбени атаки покриват града. Миналата година е имало 1826 аларми за въздушна тревога, средно по пет на ден.

След години на война много жители започваха да се самодоволстват от заплахата. Някои все още бягаха към мазета или станции на метрото. Други се криеха вкъщи, премествайки се в коридори, бани или между две здрави стени. А някои, знаейки, че удари навсякъде в Харковска област - една от най-големите в Украйна - задействат аларми за въздушна тревога за самия град, просто започнаха да игнорират сирените.

Това беше една от причините кметът Игор Терехов да разпореди диференцирана система, първата по рода си в Украйна, така че сирените да се включват само когато самият град е цел. Откакто новата система влезе в сила в началото на 2025 г., градът е имал наполовина по-малко аларми от по-широкия регион и няма случаи, в които сирените да са се задействали твърде късно, пише NYT.

„Отплати се, определено се отплати“, каза Богдан Хладких, началник на градския отдел за извънредни ситуации, за новата система, която струваше половин милион долара.

Докато Киевската област въвежда подобна система, Хладких нарече „жалко“, че други градове не са последвали примера на Харков.

Високо защитеният ситуационен център е в основата на новата система, денонощна операция с 12-часови смени.

„Главният специалист“ е лицето, отговорно за задействането на сирените. До него седи ръководител.

Работно място на специалиста има две мишки. Едната изпълнява нормални задачи. Другата е специална - тя активира над 500-те сирени за въздушна тревога в града. Тази мишка се изключва след всяка употреба, за да се предотвратят случайни щраквания.

Радарна карта, използвана от специалиста, има син кръг, нарисуван около града. Дрон, влизащ в кръга, може да достигне града за около седем или осем минути, така че когато го пресече, специалистът незабавно активира сирените.

Голяма част от работата включва търпеливо чакане,

за да се види дали дронове или планиращи бомби влизат в периметъра на заплахата. Те могат да променят курса си или да заобиколят града по пътя си към други цели. Специалистите са внимателни да не се активират алармите твърде рано, от страх да не се разстроят жителите и да се загуби доверие.

Няма чакане обаче, когато става въпрос за балистични ракети. Сирените се активират веднага щом се засече изстрелване.

Заплахите могат да бъдат забелязани по много начини. Понякога самият екип вижда заплаха на радара. Ситуационният център също е в пряка комуникация с военните.

Ползата от това беше демонстрирана една скорошна вечер. Военен контакт предупреди за заплаха от балистични ракети и сирените на града бяха активирани. Предупреждение от регионалната администрация дойде едва три минути по-късно.

Включването на алармите включва две стъпки: задействане на превключвател, за да се задейства приложението за телефонна тревога, използвано от повечето украинци, и след това натискане на голям червен бутон на екрана, за да се включат сирените в целия град. Всичко това се случва за по-малко от две секунди.