Новини Днес | 31

Започва 24-часова транспортна блокада на Гърция

Стачката е организирана от най-големите синдикални организации в страната

28.02.2026 | 09:22 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Общонационална 24-часова стачка ще се проведе в Гърция в събота, информират от Министерството на външните работи на своя сайт. Очаква се да засегне обществените услуги, както и железопътния и морски транспорт.

Стачката е организирана от най-големите синдикални организации в страната. Днес движението на всички категории фериботи и товарни кораби в Гърция ще бъде преустановено от 00:01 ч. до 23:59 ч. Железопътният оператор "Hellenic train" няма да извършва курсове по железопътната мрежа на страната. Трамваите и крайградската железница ще се движат от 9:00 до 21:00 ч., за да обслужват демонстрантите. Планирано е провеждането на митинги и шествия в центъра на Атина, като е възможно затваряне на улици и булеварди, което ще блокира движението в централната част на гръцката столица, посочват от МВнР.

