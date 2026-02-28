Украинските дядовци, които оправят ракети, за да стрелят по хората на Путин

В мразовито поле в югоизточна Украйна трима мъже заредиха ракети в ракетната установка, монтирана на задната част на камиона им, и побързаха на безопасно разстояние.

"Огън! Огън! Огън!", извика белобрадият командир и ракетите се устремиха към руските линии с пламъци и серия от оглушителни взривове.

Подобни сцени не са необичайни във военна Украйна, но мъжете, които заредиха и изстреляха ракетите онази сутрин в Запорожка област, бяха над 60 години - минималната възраст за пенсиониране в страната. До този месец това беше и горната възрастова граница за военна служба.

И все пак за 68-годишния Александър Таран и неговия доброволчески отряд "Степни вълци" възрастта отдавна е просто число.

От началото на пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г. тази група украински пенсионери участва във военни действия в Донецка, Харковска и Херсонска области, както и в Запорожката област, където са базирани.

"Работим, където ни кажат", казва Таран, който има три внуци и е известен с прякора "Дядо", в интервю в щаба на поделението пред The Times. "Всички наши предци са се били, всички ние просто трябваше да си спомним как. Като нация имаме война в кръвта си."

Таран е роден през 1957 г. в съветски трудов лагер в Източна Русия, където украинските му родители излежават доживотни присъди като "врагове на народа". По-големият му брат Иван също е бил затворен в ГУЛАГ, споделя възрастният мъж. Той е починал там от глад.

Оцелелите членове на семейството избягали, когато Таран бил на три години, като минали през Сибир през зимата. В крайна сметка те се върнали в Съветска Украйна и се преселили там през 60-те години на миналия век по време на краткото политическо замразяване, въведено от Никита Хрушчов, наследникът на Йосиф Сталин.

Таран, бивш фермер, казва, че решението му да се бие срещу нахлуващата армия на президента Путин е опит да гарантира, че внуците му никога няма да преживеят живота под бруталното управление на Москва. Той за първи път се записва да се бие за Украйна след революцията на Майдана през 2014 г., която свали президента Янукович, човекът на Путин в Киев.

Бащата на две деца вече е бил по-възрастен от възрастовата граница на украинската армия по това време от 55 години, но в неговия случай е направено изключение.

"Нашият командир каза "дядо, прибирай се", но инструктор каза "не, трябва да го задържим", спомня си той.

Таран е сериозно ранен през същата година в битката при Иловайск, в Донецка област, когато украинските войски са обкръжени от подкрепяни от Русия сепаратистки сили и след това са разбити, когато се опитват да избягат. Лекарите първоначално му казали, че и двата му крака ще трябва да бъдат ампутирани, но след лечение в Естония са спасени.

"Вижте, все още имам два крака и двата са добре", отбелязва той, сочейки долните си крайници. "Лекарят ми казва, че трябва да използвам патерица, но не мога да бъда на бойното поле като английски денди с бастун, нали?"

Въпреки че официално не са част от украинските въоръжени сили, Степните вълци са участвали в бойни действия в ранните етапи на войната, помагайки за сдържането на руските сили в Донецк. Днес, когато войната е вече в петата си година, основната им задача е да ремонтират дефектни ракети и да ги изстрелват към руски цели. Координатите за ракетни удари срещу силите на Москва се предоставят от украинските военни.

Това е опасна работа.

"Наскоро една руска ракета прелетя над главите ни и следващата експлодира пред нас. Третата щеше да се приземи точно по средата между нас. Бързо се измъкнахме оттам и след това се върнахме през нощта, за да си вземем ракетите", разказва 65-годишният Анатолий. Досега са възстановили около 300 ракети, допълва той

Някои от ракетите сами изваждат от бойното поле, докато други са предоставени от украинската армия. Други са повредени ракети от съветската епоха, доставени от бивши страни от Варшавския договор като Полша и Румъния.

"Те са само малко по-млади от мен", шегува се Таран.

Никой от мъжете нямаше опит в ремонта на ракети преди инвазията.

"Животът ни принуди да учим", споделя друг член на звеното, докато разглеждаше механизма за управление на дефектна ракета. "Изучавахме книги, онлайн видеоклипове и разговаряхме с хора с опит."

Той клати глава, когато го е попитан дали има някаква вероятност от случайна експлозия.

"99,9% съм сигурен!", отбелязва той.

"Степните вълци", които започнаха през 2017 г. като тренировъчен център за "патриотична младеж", първоначално включваха десетки мъже от всички възрасти. Въпреки това, тези бивши членове под 60 години, които оцеляха в ранните сблъсъци с руските врагове са се присъединили към украинската армия или Националната гвардия. Днес поделението е сплотена група от 12 души.

"Беше напълно нелогично да се забрани на мъже над 60 години да служат в армията. Ако съм достатъчно здрав и имам желание, защо да не ми бъде позволено?", казва 65-годишният Серхий, бивш заварчик. "Не казвам, че пенсионерите трябва да стават щурмови войски. Това е твърде трудно, физически, за хората на нашата възраст. Но има и други неща, които можем да правим, като например караули и т.н."

Президентът Зеленски промени начина си на мислене

Тъй като Украйна страда от проблеми с човешките ресурси и се бори да запълни пропуските на фронта, на 10 февруари той издаде указ, позволяващ на мъже над 60 години да подписват договори с въоръжените сили.

"Всички се надяваме, че скоро ще бъдем приети в армията", казва Таран. "Бихме искали да останем заедно като екип, както правим от известно време. Но ако не, ще отидем там, където ни е наредено. Разбира се, бих искал войната да свърши скоро, но мисля, че ще продължи поне още четири години."

На въпроса дали някога е искал да се оттегли от битката, той свива рамене.

"Още не", отговаря мъжът. А дали съпругата му подкрепи решението му? Той кимва и посочра тенджера, пълна с традиционни пирижки, която лежи на масата в базата. "Вижте само, тя дори ни направи пайове!"

Въпреки че няма официална статистика за това колко украински мъже под 60 години са напуснали страната от руската инвазия през 2022 г., базираният в Лвов уебсайт Ngl Media изчислява броя на около 540 000. Според него истинската цифра може да е дори по-висока. Никой от "Степните вълци" обаче не изрази негодувание към онези много по-млади мъже, които са избягали от Украйна във време на нужда.

"Въпреки че всичките ми възрастни деца се бият, аз вярвам, че нашите млади хора трябва да бъдат защитени. Те са генофондът на нацията", казва Таран. Неговото мнение беше споделено и от Михалич, 66-годишен бивш войник. "Всеки има свой собствен път в живота и аз не осъждам никого, който е напуснал. Ако имат съвест, ще подкрепят Украйна финансово, докато са в чужбина", казва той. "Но нямам право да критикувам никого за решението му. Всеки прави това, което смята за правилно за себе си. Това е демокрацията."