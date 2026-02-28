IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
17-годишен е планирал терористична атака срещу база на НАТО в Норвегия

Младежът е бил радикализиран и е изразявал подкрепа към "Ислямска държава"

28.02.2026 | 09:05 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Седамнадесетгодишен младеж е планирал терористична атака срещу база на НАТО в Норвегия, предаде норвежката обществена телевизия Ен Ер Ка, позовавайки се на заповедта за арест, цитирани от ДПА.

Адвокатът на младежа потвърди пред новинарската агенция Ен Те Бе, че момчето е било задържано по подозрение за подготовка на терористичен акт. Неговият клиент отрича обвиненията.

Младежът е планирал нападение над базата на НАТО в Ставангер в югозападна Норвегия. Той е израснал в Норвегия и има връзки с региона.

Телевизията съобщи допълнително, че младежът е бил радикализиран и е изразявал подкрепа към "Ислямска държава". Според публикацията той веднъж е занесъл знаме на "Ислямска държава" в училище.

Момчето е било арестувано поради риск да се укрие или да унищожи доказателства, е заявил говорител на Норвежката служба за сигурност и разузнаване пред Ен Те Бе.

Адвокатът на тийнейджъра съобщи, че клиентът му е получил мярка за предварително задържане за срок от две седмици.

НАТО Норвегия база терористична атака Ислямска държава
