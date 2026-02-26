Протестиращи се опитаха да нахълтат в кабинета на Сарафов, сблъскаха се с полицията ВИДЕО

Снимка: Димитър Кьосемарлиев 1 / 7 / 7

Напрежение избухна пред кабинета на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Протестиращите се опитаха да нахлуят в него, като се стигна до сблъсък между тях и органите на реда.

Днес се проведе протест пред сградата на Висшия съдебен съвет (ВСС) с искане за оставката на Сарафов. От там протестиращите се отправиха към Съдебната палата и влязоха вътре.

С викове "Сарафов вън" те се отправиха към кабинета на Борислав Сарафов. След като не успяха да нахлуят в кабинета, протестиращите започнаха да скандират "Оставка!".

Свързани статии Протест пред ВСС и тази сутрин с искане за оставката на Борислав Сарафов СНИМКИ

Някои от тях чукаха по вратата на кабинета му и викаха "граждански арест".

Малко след това протестиращите започнаха да дърпат полицаи един по един от блокадата, която бяха образували около кабинета на и.ф. главен прокурор и почти успяха. Полицаите обаче се върнаха обратно пред вратата, образувайки три редици пред нея.

От сдружение БОЕЦ дадоха пет минути на Сарафов да излезе при тях, или някой от заместниците му. Когато това не се случи, започнаха да мятат яйца.