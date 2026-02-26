IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 48

Протестиращи се опитаха да нахълтат в кабинета на Сарафов, сблъскаха се с полицията ВИДЕО

Те се опитаха да нахлуят вътре, хвърляха и яйца

26.02.2026 | 11:33 ч. Обновена: 26.02.2026 | 11:46 ч. 85

Снимка: Димитър Кьосемарлиев

Снимка: Димитър Кьосемарлиев

1 / 7

Напрежение избухна пред кабинета на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Протестиращите се опитаха да нахлуят в него, като се стигна до сблъсък между тях и органите на реда. 

Днес се проведе протест пред сградата на Висшия съдебен съвет (ВСС) с искане за оставката на Сарафов. От там протестиращите се отправиха към Съдебната палата и влязоха вътре.

С викове "Сарафов вън" те се отправиха към кабинета на Борислав Сарафов. След като не успяха да нахлуят в кабинета, протестиращите започнаха да скандират "Оставка!".

Свързани статии

Някои от тях чукаха по вратата на кабинета му и викаха "граждански арест".

Малко след това протестиращите започнаха да дърпат полицаи един по един от блокадата, която бяха образували около кабинета на и.ф. главен прокурор и почти успяха. Полицаите обаче се върнаха обратно пред вратата, образувайки три редици пред нея. 

От сдружение БОЕЦ дадоха пет минути на Сарафов да излезе при тях, или някой от заместниците му. Когато това не се случи, започнаха да мятат яйца. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Борислав Сарафов главен прокурор полиция сблъсъци Съдебна палата ВСС
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem