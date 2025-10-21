Ванс пристигна в Израел, описа ситуацията в Газа като "висоти и падения"

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс пристигна в Израел с ясна мисия да укрепи крехкото споразумение в Газа, постигнато от Доналд Тръмп, съобщават световните агенции.

"Добре дошъл в Израел, вицепрезидент Ванс", публикуваха от израелското външно министерство в социалните мрежи и добавиха снимка на Ванс и съпругата му, които слизат от самолета.

"Заедно – Обетованата земя и Земята на свободните – можем да осигурим по-добро бъдеще, включително освобождаването на останалите 15 заложници", се посочва още в съобщението на ведомството.

Очаква се американският вицепрезидент да се срещне с водещи американски пратеници за Близкия изток и военни експерти, които наблюдават спазването на примирието, още на 21 октомври. Според израелски медии той ще се срещне и с израелски лидери, включително с министър-председателя Бенямин Нетаняху, на 22 октомври в Йерусалим.

Вицепрезидентът на САЩ описа ситуацията в Газа като "висоти и падения", но въпреки това заяви, че не губи надежда за постигнатото примирие.

"Знаете, Хамас ще стреля по Израел, Израел ще отвръща. Хората в Газа няма да знаят какво се случва понякога, но мисля, че това е най-добрият ни шанс за траен мир", заяви Ванс.

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху каза пред Кнесета, че темите на разговор с Ванс ще бъдат предизвикателствата пред регионалната сигурност, както и възможни политически ползи.

Ванс се присъединява към преговорите с Тел Авив заедно със специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и бизнесмена и зет на Доналд Тръмп Джаред Кушнер.