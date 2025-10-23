Директорката на Лувъра иска полицейски участък в музея

Дългогодишната директорка на Лувъра Лоранс Де Кар призна пропуски в сигурността, позволили безпрецедентния обир на световноизвестния музей в неделя.

Камерите не са засекли извършителите достатъчно рано, няма и достатъчно камери за наблюдение на външния периметър, не се покрива напълно и външната фасадата, заяви Де Кар. Тя беше изслушана по случая пред Комисията по култура на френския Сенат.

Според Де Кар разбитият прозорец на втория етаж остава извън обхват. През него са проникнали крадците на втория етаж, той е бил в сляпо петно. Директорката заяви, че многократно е отправяла предупреждения, които са се сбъднали по ужасяващ начин в неделя.

Тя обеща да установи зона, забранена за паркиране около Лувъра, да осъвремени мрежата за видеонаблюдение и да поиска от вътрешното министерство създаване на полицейски участък в Лувъра. Приблизителната стойност на откраднатите осем бижута се оценява на 88 милиона евро. Културно-историческите щети са трудно изчислими.

Обирът отекна по цял свят и предизвика сериозни анализи във Франция, която според някои мнения е преживяла национално унижение. /NOVA