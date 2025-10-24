Ще бъде ли Луи Саркози коронясан за наследник на баща си?

Докато Никола Саркози споделяше последна целувка със съпругата си Карла Бруни и махаше за сбогом на тълпата от поддръжници (и някои антагонисти), които се бяха събрали, за да го видят как напуска дома си, за да влезе в затвора, и четирите му деца бяха в центъра на емоционалните сцени.

Всъщност те бяха помогнали за организирането им. Саркози има 14-годишна дъщеря Джулия с модела Бруни, която е третата му съпруга. Двамата му най-големи сина от първия му брак с Мари-Доминик Кулиоли са Пиер, 41-годишен хип-хоп продуцент, и 39-годишеният Жан, който работи в частния капитал и е бивш общински съветник в Ньой сюр Сен - богатото парижко предградие, където баща му е бил кмет. 28-годишният Луи, синът му от втория му брак със Сесилия Сиганер Албенис, има политически амбиции - преди години той разказа пред The Times за „очарователните разговори и разногласия“, които са се случвали по време на семейни събирания.

Пиер и Луи призоваха поддръжниците си да се съберат в подкрепа на баща си, като Пиер поиска да изпратят послание на любов и „нищо друго, моля“. Повече от 100 души се събраха в затворения комплекс, където живеят Саркози.

Жан написа в Instagram, че невинен мъж е изпратен м затвора и че баща му, който няма опасност да избяга и да се укрие, ще бъде изолиран заедно с ислямски терористи, изнасилвачи на деца и наркотрафиканти. Той отбеляза, че се моли за страната си, в която се разиграва това срамно зрелище.

Луи, който изглежда е наследил и вкуса на баща си към драмата, го представи като „жертва“ на несправедливи процеси и каза, че баща му е започнал изпитанието си, въоръжен с лоялността и любовта на безброй французи.

Преди Никола Саркози да изчезне в парижки затвор, за да започне петгодишната си присъда, той предположи, че предстоящото му лишаване от свобода е просто още една глава в бурния му живот и че може да използва публичността, за да се завърне в политиката. Сравнявайки се с президента Лула на Бразилия, който се завърна от излежаване на присъда за корупция, за да спечели още един мандат, той каза:

„Искаха да ме накарат да изчезна и това ще доведе до моето прераждане.“

Дори и да не се развие точно както се надява, епизодът може да не е краят на политическия път за един Саркози. Правните проблеми на Сарко-старши доведоха синовете му до общественото внимание и вероятно ще подхранят допълнително медийното вълнение около политическа династия.

Луи изостря мнението си в телевизионни токшоута и изглежда е най-политически ангажираният от синовете.

Миналия месец той обяви, че се кандидатира за кмет в Ментон, красив пристанищен град на Френската Ривиера близо до границата с Италия, където се е установил. Той демонстрира, че знае как да привлече внимание, позирайки за списание Paris Match по бански в морето със съпругата си Натали Хусич, която е видимо бременна. Докато баща му е известен с дребния си ръст, Луи е внушителен, висок 190 см и добре сложен. Той даде на списанието пълно описание на татуировките си.

Те избраха Ментон, защото искаха да отгледат детето си на слънце край морето, а „Париж е пълен ужас“, се отбелязва в списанието.

Това е доста голям обрат. Съвсем наскоро, миналата година, той планираше да се присъедини към армията в САЩ, където живее предимно, откакто родителите му се разведоха след президентските избори през 2007 г., а майка му се премести в Ню Йорк. Когато майка му напусна баща му заради Ричард Атиас, френско-марокански председател на компания за събития, това предизвика огромен скандал.

„Честно казано, бях толкова защитен, че имам много малко спомени от това време“, каза той през 2019 г. „Мисля, че Зигмунд Фройд би имал много да каже за това.“

Той е учил във военно училище в Пенсилвания и е учил философия в Нюйоркския университет, а по време на интервюто с The Times се е опитваше да създаде марка мокасини, вдъхновени от велики интелектуалци, проект, който би могъл да бъде измислен само от французин. Оттогава обаче той демонстрира по-сериозната си страна с книга за Наполеон и неговата библиотека. Това беше хитър проект за някой, който навлиза във френската политика отдясно. Може би му е дал и част от интелектуалната тежест, за чиято липса е критикуван баща му.

Ако младият Саркози имаше право на глас през 2016 г., щеше да подкрепи Тръмп пред Хилари Клинтън. Той критикуваше Тръмп през 2019 г., но според Politico все пак е смятал, че стратегията на Тръмп, състояща се от смела реторика и твърд подход към имиграцията, би могла да проработи добре във Франция.

Въпреки че е споменавал, че е прекарал голяма част от времето си в компанията на бодигардове, той е развил близки отношения с баща си. „

Той е изворът на знания, към който се обръщаш, когато имаш нужда от помощ за разрешаване на ситуация. За проблемите в отношенията в професионален план идваш при него“, каза той.

Сега, освен ако адвокатите на баща му не успеят да го измъкнат от затвора, докато се разглежда жалбата му, съветите за кметската кампания ще трябва да се предават по телефона или по време на посещенията два пъти седмично, които са разрешени на Сарко-старши.