Светкавично: Саркози подаде молба за освобождаване веднага след като влезе в затвора

Бившият президент на Франция Никола Саркози, който тази сутрин влезе в затвора "Санте", подаде молба за освобождаване, съобщи един от адвокатите му, цитиран от Франс прес.

Адвокат Кристоф Ингрен определи влизането на Саркози в затвора като "позор".

На 25 септември бившият президент бе признат за виновен в престъпен заговор по дело за незаконно финансиране на кандидатпрезидентската си кампания през 2007 г. с пари от тогавашния либийски лидер Муамар Кадафи. Саркози получи присъда от пет години затвор.

Съдът разполага с два месеца, за да се произнесе по внесената днес молба за освобождаването му.

Саркози заяви, че е "невинен", докато го отвеждаха в затвора "Ла Санте", предаде АФП.

"Днес сутринта в затвора не влиза бивш президент на републиката, а невинен човек. Нямам никакво съмнение. Истината ще възтържествува", написа той в X.

"Ако непременно искат да спя в затвора, ще спя там — но с високо вдигната глава", каза бившият френски президент след произнасянето на присъдата на 25 септември.

Саркози ще бъде първият френски лидер, изпратен зад решетките след Филип Петен — ръководителя на колаборационисткия режим във Виши, осъден след края на Втората световна война. Очаква се той да бъде държан в самостоятелна килия от 9 квадратни метра в изолаторното отделение на затвора, за да бъде избегнат контакт с други затворници и разпространение на снимки чрез контрабандно внесени мобилни телефони.