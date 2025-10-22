Допълнителна полицейска защита за Саркози, затворник заплаши да го убие

Двама полицаи са се настанили в килията на Никола Саркози след заплахи за убийство. Драматичното развитие на събитията е последвало от "плашещата“ първа нощ на 70-годишния затворник в "Ла Санте", затвор с висока степен на сигурност в Париж.

Саркози ще понесе петгодишна присъда след като беше обявен за винове в заговор за приемане на изпрани пари от покойния либийски диктатор, полковник Муамар Кадафи, припомня Тhe Independent.

В рамките на часове онлайн се появи видеоклип, в който затворник крещи: "Знаем всичко, Сарко... знаем всичко. Върни милиардите“.

🇫🇷⛓️ FLASH INFO INSOLITE Un détenu de la prison de la Santé interpelle Sarkozy depuis sa cellule. « On va venger Khadafi, on est au courant de tout, Sarko. Rends les milliards de dollars.. » pic.twitter.com/Spk6ITI8XB — Citizen Média 🗞️ (@CitizenMediaFR) October 21, 2025

В сряда източник от френското Министерство на вътрешните работи потвърди, че са наредили на двама служители от Службата за охрана на ВИП личности (SDLP) да бъдат на разположение до "килията за 24 часа в денонощието“.

Това накара Ерик Чоти, президент на консервативната партия на Саркози, Републиканците, да изрази загрижеността си относно смъртните заплахи.

"Напълно легитимно е сигурността на бивш президент на републиката да бъде гарантирана навсякъде, по всяко време, на всички места. Особено след като заплахите срещу него ще бъдат много по-големи в кръговете, в които се намира. Видях кадри, на които е заплашван със смърт при пристигането си. Сигурността му трябва да бъде гарантирана", каза Чоти.

"Това лишаване от свобода е ужасно изпитание за семейството му. Мисля за изпитанието, през което преминават", добави той.

Карла Бруни, третата съпруга на Саркози, вече е разговаряла с него в затвора по мобилен телефон, потвърдиха адвокатите на бившия френски политик. Саркози споделил на съпругата си, че първата му нощ е била "плашеща“.

Един от адвокатите, Жан-Мишел Дароа, поясни: "Видях го в стаята за свиждания, останахме заедно дълго време. Той е човекът, когото всички познават – силен, динамичен, боец. Донесъл е две книги за четене: "Граф Монте Кристо“ за отмъщението и "Животът на Исус Христос“ за възкресението.“

Видеото, в който съкилийника на Саркози, се отнася до Саркози, както и до Зиад Такиедин, бивш ливански търговец на оръжие, който почина при мистериозни обстоятелства по-рано тази година, докато се укриваше от обвинения, че е бил посредник между Кадафи и Саркози.

Неидентифициран затворник в Ла Санте крещи: "Сарко, той е точно там, в изолирана зона. Сам е в килията си. Току-що пристигна, вторник, 20 октомври 2025 г. – ще има лоши времена. Точно до него, отдолу има изолатор – това е изолатор, той е точно отгоре. И ние знаем всичко – ще отмъстим за Кадафи. Знаем всичко, Сарко, Зиад Такиедин, знаем всичко. Върнете милиардите долари".

Във вторник сутринта Саркози целуна бившия супермодел Карла Бруни за сбогом пред къщата им в Париж , преди да бъде откаран в затвора.

Той беше настанен в 9:40 ч. сутринта, докато други затворници му се подиграваха, скандирайки "Добре дошъл, Сарко!“ и "Саркози е тук!“.

Саркози беше признат за виновен в приемането на милиони в незаконни пари от Кадафи, за да спечели поста си за пет години, между 2007 и 2012 г.

В момента той излежава петгодишна присъда, но е осъден и за две предишни престъпления, като е изправен пред допълнителни наказателни разследвания.

Сред тези, които са прекарали време в "Ла Санте“ – което означава "Здраве“ – са известни терористи и въоръжени крадци като Карлос Чакала (Илич Рамирес Санчес) и въоръжения крадец Жак Месрин.

Саркози вече е първият френски държавен глава, който попада в затворническа килия след маршал Филип Петен, нацисткия колаборационист по време на войната.

Саркози ще прекарва по-голямата част от времето си сам в килия с площ от 2,7 квадратни метра, оборудвана с душ, легло, малко бюро, стационарен телефон и телевизор, което се заплаща допълнително. Ще му бъде позволена една самотна разходка на ден сам, в малък двор, но няма да има мобилен телефон.

Саркози е бил министър на вътрешните работи във Франция, когато твърдата му политика му е спечелила прякора „Le Top Cop“.

Веднъж той заяви, че младите престъпници "измет“ в жилищните комплекси трябва да бъдат "издухани с водоструйка“.

Това минало го прави изключително уязвим затворник.

Кристоф Ингрен, друг адвокат на Саркози, заяви, че обжалва решението си да влезе в затвора, но ще мине поне месец, преди жалбата да бъде разгледана.