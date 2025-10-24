IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 28

Тийнейджър е опериран, след като глътнал близо 100 магнита

Те му причинили некроза в червата

24.10.2025 | 09:18 ч. 6
Снимка Пиксабей

Снимка Пиксабей

Новозеландски тийнейджър беше опериран, след като е погълнал близо 100 магнита, закупени от сайта за онлайн търговия "Teму", предаде Франс прес.

Тринадесетгодишното момче в продължение на 4 дни изпитвало болки в корема. Момчето било откарано в болница в новозеландския град Тауранга, където било оперирано. Лекарите отстранили магнитите и некрозирала чревна тъкан.      

"Момчето призна, че е погълнало между 80 и 100 мощни неодимови магнита с размери около 5x2 мм седмица по-рано“, се посочва в доклад на лекарите от болницата. Този тип магнити, забранени в Нова Зеландия от януари 2013 г., са били закупени от китайската платформа „Тему“. Не е ясно все още защо е трябвало да ги поглъща. 

Лекарите заявиха, че натискът, упражняван от магнитите, е причинил некроза в четири области на тънките и дебелите черва на момчето. Детето е било изписано от болницата след 8-дневно лечение.

"Тему" е започнал разследване по случая. /БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

магнити тлътнал близо 100 опериран
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem