IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 121

Над 37% от българите смятат себе си за бедни

В Гърция субективно бедни са цели 66,8%

23.10.2025 | 21:35 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

През 2024 г. 17,4 на сто от населението на ЕС определя себе си за бедно, което е подобрение спрямо 19,1 на сто през 2023 г., отчита Евростат.

Сред страните от ЕС Гърция е с най-висок процент на хора, които се смятат за субективно бедни (66,8 на сто), следвана от България (37,4 на сто) и Словакия (28,7 на сто).

Най-ниски стойности са отчетени в Нидерландия и Германия (по 7,3 на сто) и Люксембург (8,5 на сто).

Най-висок е процентът на субективно бедни в ЕС през 2024 г. сред хората под 18 години – 20,6 на сто. Във възрастовата група 18–64 години 17,3 на сто се считат за субективно бедни, а сред по-възрастните (65 години и нагоре) този дял е 14,9 на сто.

Трябва да се отбележи, че всички възрастови групи регистрират спад през 2024 г. спрямо 2023 г.

Най-голямото понижение се наблюдава във възрастовата група  18–64 години – с 1,8 процентни пункта, докато спадът при най-младите и най-възрастните е 1,6 процентни пункта.
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

субективно бедни( ЕС Евростат
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem