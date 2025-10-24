IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 5

Джей Ди Ванс: Израел няма да анексира Западния бряг

Вицепрезидентът беше на посещение в Израел

24.10.2025 | 02:05 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Израел няма да анексира Западния бряг. Изказването му идва ден след като израелските законодатели гласуваха за приемането на два законопроекта, проправящи пътя за анексирането на територията, съобщава AFP.

"Ако това беше политически трик, той беше много глупав и аз лично го приемам като обида“, каза Ванс в края на посещението си в Израел.

Свързани статии

"Западният бряг няма да бъде анексиран от Израел, политиката на администрацията на Тръмп е, че Западният бряг няма да бъде анексиран от Израел, това ще продължи да бъде нашата политика“, добави вицепрезидентът.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

вицепрезидент САЩ Джей До Ванс Израел примирие Газа Хамас
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem