Джей Ди Ванс: Израел няма да анексира Западния бряг

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Израел няма да анексира Западния бряг. Изказването му идва ден след като израелските законодатели гласуваха за приемането на два законопроекта, проправящи пътя за анексирането на територията, съобщава AFP.

"Ако това беше политически трик, той беше много глупав и аз лично го приемам като обида“, каза Ванс в края на посещението си в Израел.

"Западният бряг няма да бъде анексиран от Израел, политиката на администрацията на Тръмп е, че Западният бряг няма да бъде анексиран от Израел, това ще продължи да бъде нашата политика“, добави вицепрезидентът.