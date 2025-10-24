IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ирландия избира днес новия си президент измежду две жени

Майкъл Хигинс изкара максималните два седемгодишни мандата

24.10.2025 | 09:52 ч.
Ирландия избира днес следващия си президент, като за поста се кандидатират две жени, отбелязва Асошиейтед прес.

Една срещу друга се изправят политически ляво ориентираната Катрин Конъли, която е независима, но е подкрепяна от редица опозиционни партии, и бившата министърка на социалната закрила, развитието на общностите и селските райони от партията "Фина Гейл" Хедър Хъмфрис.

Избирателните секции отварят в 7:00 ч. местно време (9:00 ч. бълг. вр.). Може да се гласува до 22:00 ч. (полунощ бълг. вр.). 

Според АП фаворитка е Конъли, разчитаща на подкрепата и на националистите от "Шин Фейн" и известна с твърдата си позиция срещу Израел.

Победителката ще приеме поста от Майкъл Хигинс, който изкара максималните два седемгодишни мандата.

Преброяването на гласовете ще започне утре, като първите резултати се очакват привечер, уточнява АП.
