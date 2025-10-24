Какво означават санкциите на Тръмп срещу руския петрол за войната в Украйна?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви нови санкции срещу Русия след отказа на Москва да обмисли примирие в Украйна при запазване на настоящите бойни линии, пише The Times.

Кои руски петролни компании ще бъдат засегнати?

Те са двете най-големи руски петролни компании – „Роснефт“ и „Лукойл“. „Роснефт“ отговаря за почти половината от производството на петрол в страната. Тя е и най-големият независим производител на газ в Русия. „Лукойл“ е втората по големина петролна компания в Русия. Двете компании заедно изнасят над три милиона барела руски суров петрол на ден.

Кои страни все още купуват петрол от „Роснефт“ и „Лукойл“?

Двата най-големи вносители на руски петрол са Китай с около два милиона барела дневно и Индия с 1,6 милиона барела дневно. Въпреки това вече има съобщения от Делхи, че Индия може да търси алтернативи в светлината на санкциите на Тръмп. Други страни, които все още търгуват с петрол с Русия, са Турция, Германия, Унгария, Словакия, Южна Корея, Бразилия и Япония.

Защо Германия все още купува петрол от Русия?

"Роснефт" има дялове в няколко ключови германски рафинерии. Германското правителство пое контрола над рафинериите под специално попечителство, за да гарантира енергийните доставки след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през февруари 2022 г. Попечителството позволява на Берлин да управлява дяловете на „Роснефт“ в рафинериите. Когато Великобритания обяви нови санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл“ този месец, беше издадена специална лицензия, позволяваща на банките и бизнеса да продължат да работят с германските дъщерни дружества на „Роснефт“, тъй като те са под държавен контрол.

Колко пари печели Русия от тези компании?

Руската икономика зависи от експлоатацията на огромните си природни ресурси, особено нефт и природен газ. „Роснефт“ обяви през август, че нетният й доход е спаднал с 68% до 3 милиарда долара за първата половина на годината поради слабите цени на нефта. „Лукойл“ също е пострадал от промените на пазарите. През 2024 г. компанията обяви, че нетната печалба е спаднала с 26,5% до 10,12 милиарда долара.

Основното въздействие на новите санкции е насочено към нанасяне на щети на руската военна икономика, създадена от президента Путин за финансиране на войната в Украйна. Но санкциите ще доведат до повишаване на цените на петрола, което ще се отрази на цената на бензина в цялата страна. Това ще бъде двоен удар за руския народ, който вече е принуден да стои на дълги опашки пред бензиностанциите поради недостиг на гориво след украинските удари с дронове по руски нефтопреработвателни заводи.

За момента Тръмп заяви, че няма да обмисля доставката на крилати ракети "Томахоук" на Украйна поради опасения от ескалиране на войната. Но искането на президента Зеленски остава на масата. Тръмп вероятно ще види как санкциите върху петрола принуждават Путин да преговаря за край на войната, преди да се върне към въпроса за „Томахоук“.

Кои цели е ударила Украйна в Русия?

Дори без ракетите „Томахоук“ с голям обсег, Украйна успешно е ударила нефтопреработвателни заводи дълбоко в Русия, като е използвала самоделни дронове и крилати ракети. През последните месеци, с помощта на данни за целите, предоставени от американските и британските разузнавателни системи, Украйна е ударила повече от 20 от 38-те големи нефтопреработвателни завода в Русия от януари насам. Тази седмица Украйна използва британски ракети Storm Shadow, за да удари руски химически завод, който произвежда барут, експлозиви и ракетно гориво. Заводът се намираше в индустриален комплекс в Брянск, на около 240 мили югозападно от Москва.

Какви други лостове за влияние остават на САЩ?

Новите санкции върху петрола ще бъдат огромен удар за руската икономика. Но Тръмп може да насочи вниманието си и към страните, които все още купуват руски петрол, като наложи много по-големи вторични тарифи на Китай и Индия, двата най-големи купувачи. Индия, в частност, може да бъде принудена да се обърне към САЩ за внос на петрол, което би имало дългосрочно въздействие върху руската икономика.