Унгария търси как да заобиколи санкциите за руски нефтени компании

Това заяви премиерът Орбан пред националното радио

24.10.2025 | 12:37 ч. 8
Снимка: архив, БГНЕС

Унгария работи по намирането на начин да "заобиколи" американските санкции за руски нефтени компании, заяви днес пред унгарското национално радио "Кошут" министър-председателят Виктор Орбан, предаде Ройтерс.

Премиерът каза и че е разговарял по въпроса с унгарската петролна компания МОЛ.

Американският президент Доналд Тръмп наложи в сряда за първи път през втория си мандат директни санкции срещу руските компании "Лукойл" и "Роснефт".
(БТА)

 

санкции руски петролни компании Унгария Виктор Орбан
