IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 83

Президентът на Еквадор бил мишена на опит за отравяне с бонбони и конфитюр?

Това е вторият сигнал, подаден от правителството за опит за убийство на държавния глава

24.10.2025 | 15:48 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Еквадорският президент Даниел Нобоа заяви, че е станал жертва на опит за отравяне с шоколадови бонбони и конфитюр, които е получил по време на публично събитие, и които съдържат "три химически вещества", предаде Франс прес.

Това е вторият сигнал, подаден от правителството за опит за убийство на президента Даниел Нобоа, на фона на интензивни протести на коренното население срещу неговата политика.

Наличието на тези три химични съединения "във висока концентрация не може да бъде случайно", заяви Нобоа в интервю за телевизия Си Ен Ен. Военната служба, отговаряща за неговата сигурност, подаде сигнал в прокуратурата.

"Подадохме сигнал, представихме доказателствата, концентрацията на три химически вещества" в бонбоните, добави президентът.

В началото на месеца еквадорското правителство заяви, че колата, в която е пътувал Даниел Нобоа, е станала мишена на стрелба, приписвана на представители на коренното население. Властите подадоха сигнал за "опит за убийство".

От средата на септември правителството на Нобоа е изправено пред протести, съпроводени с блокиране на пътища в няколко провинции, по призив на най-голямата организация на коренното население в страната "Конайе" (Conaie), която се противопоставя на премахването на субсидията за дизеловото гориво.

На 16 ноември в страната трябва да се проведе референдум, с който Даниел Нобоа се надява да проправи пътя за по-радикални промени в конституцията по отношение на борбата с трафика на наркотици.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Еквадор президент опит за отравяне шоколадови бонбони
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem