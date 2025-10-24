В Грузия обвиниха бившия премиер Иракли Гарибашвили в пране на пари

Бившият грузински премиер Иракли Гарибашвили днес беше обвинен в пране на пари в особено големи размери, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че това е първият случай, в който високопоставен член на управляващия елит на страната е подведен под отговорност на фона на по-широката кампания срещу лидерите на опозицията.

Четиридесет и три годишният Гарибашвили, който заемаше поста на министър-председател на Грузия от 2021 г. до 2024 г. и преди това от 2013 г. до 2015 г., е смятан за дясната ръка на влиятелния грузински олигарх и ръководител на управляващата партия "Грузинска мечта" Бидзина Иванишвили, чиято фондация, банка и музикална компания Гарибашвили управляваше в миналото.

Миналата седмица грузински официални представители заявиха, че жилища, офиси и имоти на Гарибашвили и други двама дългогодишни сътрудници на Иванишвили са били претърсени от властите.

Днес главният прокурор на Грузия Гиорги Гварамидзе обяви, че повдига обвинение на Гарибашвили за пране на пари, което предвижда до 12 години затвор.

Грузинските медии се позоваха на Гварамидзе, който заяви, че в дома на Гарибашвили са били намерени и конфискувани общо 6,5 милиона долара в брой.

Грузия, бивша съветска република, граничеща с Русия, е обхваната от политическа криза, откакто партията "Грузинска мечта" обяви победата на парламентарните избори през октомври 2024 г., оспорена от проевропейската опозиция, която я обвини в измами и в желание да отдалечи страната от Европейския съюз. Прозападните опоненти на Иванишвили организират улични протести от повече от година и обвиняват партията му в проруски и авторитарни възгледи. От своя страна, властите потушават протестите с жестоки репресии и масови арести на демонстранти и опозиционери, което доведе и до санкции от страна на Запада срещу няколко грузински лидери.

Свързани статии Местни избори в Грузия, опозицията призовава за протести

Въпреки че не поддържа официални дипломатически отношения с Русия от 2022 г., Грузия, която традиционно беше сред най-демократичните и прозападно ориентирани държави, наследили бившия Съветски съюз, задълбочи връзките си с Москва, заявявайки че иска преди всичко да запази мира, отбелязва Ройтерс.

Обвинението срещу Гарибашвили е първият случай, в който член на управляващия елит на страната е обект на съдебно преследване. Гарибашвили е прекарал почти цялата си кариера, работейки за бизнесите на Иванишвили, преди да влезе в политиката с партията "Грузинска мечта". През 2023 г., докато беше премиер на Грузия, Гарибашвили допринесе за антизападния завой на страната, като в реч в Словакия заяви, че разширяването на НАТО е виновно за руската инвазия в Украйна.