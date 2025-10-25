Катрин Конъли е новият президент на Ирландия

Лявата независима кандидатка Катрин Конъли бе обявена за победител в президентските избори в Ирландия, след като единствената ѝ съперничка - представителката на центристката партия „Фина Гейл“ Хедър Хъмфрис - призна поражението си, съобщи Франс прес.

„Катрин ще бъде президент на всички ирландци. Тя ще бъде и мой президент“, каза Хъмфрис пред ирландската обществена телевизия.

Конъли бе поздравена и от вицепремиера на Ирландия Саймън Харис, който също е член на „Фина Гейл“ – партия, стълб на управляващата коалиция в страната.

„Желая ѝ всичко най-добро“, добави Харис, пише БТА.