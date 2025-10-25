Катрин Конъли е новият президент на Ирландия

IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
25.10.2025 | 18:45 ч. 3
Снимка: Reuters

Лявата независима кандидатка Катрин Конъли бе обявена за победител в президентските избори в Ирландия, след като единствената ѝ съперничка - представителката на центристката партия „Фина Гейл“ Хедър Хъмфрис - призна поражението си, съобщи Франс прес.

„Катрин ще бъде президент на всички ирландци. Тя ще бъде и мой президент“, каза Хъмфрис пред ирландската обществена телевизия.

Конъли бе поздравена и от вицепремиера на Ирландия Саймън Харис, който също е член на „Фина Гейл“ – партия, стълб на управляващата коалиция в страната.

„Желая ѝ всичко най-добро“, добави Харис, пише БТА.

