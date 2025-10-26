Доналд Тръмп се разкърши в Куала Лумпур ВИДЕО

Доналд Тръмп разкърши снага при пристигането си на летището в Куала Лумпур.

Американският президент бе посрещнат с червен килим на пистата, а покрай него имаше танцов състав. Тръмп толкова се впечатли от движенията им, че се включи в танците.

След това взе флаговете на Съединените щати и Малайзия и ги развя демонстративно.

Тръмп е на посещение в Азия, което включва Малайзия, Япония и Южна Корея. Планирана е и среща с президента на Китай Си Цзинпин в четвъртък.

