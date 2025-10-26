Путин складира ядрени оръжия в Арктика, застрашава ли НАТО?

Напрежението е изключително високо в съседните на Русия страни. Една от тях, Норвегия, предупреди, че страната, водена от Владимир Путин, складира оръжия в Арктика, където се намира част от ядрения ѝ арсенал, с цел да води война с НАТО.

Това заяви норвежкият министър на отбраната Туре Сандвик в изявление, публикувано от британския вестник „Телеграф“. Сандвик казва, че страната му е открила, че Русия увеличава военното си присъствие на Колския полуостров.

Норвежкият министър на отбраната добави, че Путин се опитва да поеме контрола над Арктическия регион, където е базиран неговият флот, за да блокира пътищата за доставки към съюзниците от НАТО в случай на война.

Русия складира оръжия на Колския полуостров, където се намира един от най-големите ядрени арсенали в света. Ядрените оръжия са насочени не само към Норвегия, но и към Обединеното кралство, а отвъд полюса – към Канада и Съединените щати, предупреди Сандвик.

„Ние сме очите и ушите на НАТО в тази област и виждаме, че (руснаците) тестват нови оръжия, например хиперзвукови ракети, както и торпеда с ядрена енергия и ядрени бойни глави“, алармира Сандвик пред английското издание.

Колският полуостров, известен с това, че е дом на най-концентрирания арсенал от ядрени оръжия в света, играе ключова роля за способността на Кремъл да нанесе „втори удар“. Терминът „втори удар“ се отнася до способността на дадена нация да отвърне на удара след първоначална ядрена атака от съперник.

Колският полуостров, исторически дом на Северния флот на Русия, е създаден през 1733 г., за да защитава риболовните и търговски пътища на Руската империя. Днес обаче, според Сандвик, районът служи за по-заплашителна цел.

Според норвежкия министър на отбраната, въпреки че Путин е понесъл значителни загуби в Украйна, флотът му е останал непокътнат и все още е в процес на развитие.

През последните две години Русия пусна на вода нова фрегата и многофункционална подводница. Сандвик посочва, че най-опасният аспект на Русия днес са именно нейните подводници.

Преди руският флот включваше най-малко 16 ядрени подводници и усъвършенстваната хиперзвукова ракета „Циркон“, способна да се движи със скорости до осем пъти по-високи от скоростта на звука.

Сандвик подчертава важността от наблюдението на руския флот, заявявайки, че това е „най-важното наблюдение на НАТО“.

„Путин не се интересува от мир. Планът на Путин не е стабилен мир с Украйна“, каза още норвежкият министър.