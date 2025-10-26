Гришо се връща на корта: Копнеех за това

След 14 седмици извън корта Григор Димитров отново тренира и е готов за игра. Той ще участва на Мастърса в Париж и много се вълнува.

Бившият №3 в света не е играл от 1/8-финала на "Уимбълдън" срещу Яник Синер, когато получи частично разкъсване на гръдния мускул и прекрати участието си.

"Има много хубави и смесени емоции в най-позитивния смисъл, но е приятно да бъда отново с момчетата и да можем да се предизвикваме. Седмицата за мен засега е добра — опитвам да прекарам възможно най-много часове на корта, защото това е, за което копнеех", сподели Димитров пред АТР, цитиран от Би Ти Ви.

Първият съперник на Димитров в схемата на сингъл е французинът Джовани Мпечи Перикар. На двойки 34-годишният българин ще си партнира с Никола Маю.

"В последните години често искахме да играем заедно, но никога не се получаваше. Сега беше точният момент — това е последният му турнир (На Никола Маю) и има смисъл. Имам сантиментални отношения с него, дълги години играехме един срещу друг в големи мачове. Това ще бъде хубав завършек за него", добави Димитров.

Григор започва участието си в Париж още в понеделник.