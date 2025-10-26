IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ЦСКА за пореден път тушира Берое с пет гола

Червените вече са седми с 16 точки

26.10.2025 | 19:17 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

ЦСКА разгроми Берое в срещата от 13-тия кръг на Първа лига. За пети път в шампионатното съперничество между отборите „червените“ вкарват пет гола на съперника. Срещата в неделната вечер завърши 5:1. Това се е случвало два пъти през годините, както и два пъти по 5:0. 

Този път „армейската“ атака се изреди пред вратата на Артур, след като Йоанис Питас вкара две попадения, а Леандро Годой наказа бившия си клуб веднъж. Резултатът с глава откри Петко Панайотов в 39-ата минута, а още до почивката кипърският нападател удвои преднината с първия си гол в срещата. 

180 секунди след началото на втората част Илиан Илиев вкара за 3:0. В следващите 10 минути дойде време и за попаденията на Питас и Годой. Почетният гол в заключителните секунди беше дело на Ферер. 

Последният подобен грандиозен успех за ЦСКА датираше от последния кръг в плейофите на Първа лига през миналия сезон, когато под ръководството на Александър Томаш беше разбит Ботев Пловдив с 4:0. 

По този начин ЦСКА вече е седми с 16 точки, на 7 зад четвъртия Лудогорец, който има и два мача по-малко. 

В сряда „червените“ ще гостуват на Севлиево за Купата, а заралии ще имат визита на Витоша Бистрица в турнира.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

ЦСКА Берое Първа лига
