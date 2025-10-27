Силен трус с магнитуд 6.1 по Рихтер разтърси Турция

Земетресение с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер разтърси Западна Турция. Епицентърът е бил на 60 км от 230-хилядния град Балъкесир в региона на Мармара.

Трусът стана 22.48 часа местно време, съобщи турската служба за управление на бедствията и извънредните ситуации (AFAD).

Земетресението е станало на дълбочина 5,99 километра и е усетено в Истанбул и няколко околни провинции, уточни вестник "Сабах". Екипи за спешна помощ са изпратени в региона.

Засега няма данни за жертви или големи щети.

След първоначалния трус са регистрирани нови над 20 вторични с магнитуд между 2,5 и 4,2 по Рихтер,