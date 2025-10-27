IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Силен трус с магнитуд 6.1 по Рихтер разтърси Турция

Засега няма данни за жертви или големи щети

27.10.2025 | 22:36 ч. Обновена: 27.10.2025 | 22:39 ч. 2
Снимка: IstockPhoto

Земетресение с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер разтърси Западна Турция. Епицентърът е бил на 60 км от 230-хилядния град Балъкесир в региона на Мармара.

Трусът стана 22.48 часа местно време, съобщи турската служба за управление на бедствията и извънредните ситуации (AFAD).

Земетресението е станало на дълбочина 5,99 километра и е усетено в Истанбул и няколко околни провинции, уточни вестник "Сабах".  Екипи за спешна помощ са изпратени в региона. 

Засега няма данни за жертви или големи щети. 

След първоначалния трус са регистрирани нови над 20 вторични с магнитуд между 2,5 и 4,2 по Рихтер,

