Вратар на Интер уби пенсионер в инвалидна количка при катастрофа

Възрастният мъж не успял да се отдръпне от пътя

28.10.2025 | 16:15 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Резервният вратар на Интер Милано Хосеп Мартинес е участвал в пътен инцидент, при който е загинал 81-годишен мъж, съобщиха медиите в Италия.

Възрастният мъж е бил на шосето в електрическа инвалидна количка. Според информациите в местната преса той е получил проблем, който му е попречил да се отдръпне от пътя и е бил прегазен от автомобила на Мартинес.

Въпреки бързата намеса на медицински лица пенсионерът е починал.

Катастрофата е станала в близост до тренировъчния комплекс на Интер "Апиано Джентиле" малко след 9:30 часа тази сутрин. Мартинес се е отървал без физически травми от инцидента, но според очевидци е бил в шок след него. Той е опитал да окаже помощ на пострадалия, но без резултат.

Хосеп Мартинес, който има един мач за националния отбор на Испания, е част от тима на Интер от миналата година. В кариерата си юношата на Барселона е играл още за Лас Палмас, РБ Лайпциг и Дженоа.           
(БТА)

Тагове:

катастрофа вратар Хосеп Мартинес Интер
