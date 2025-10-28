330 вторични труса: 30 са пострадалите сгради в Турция

От снощи вторичните трусовете в Балъкесир не спират. Сеизмолозите регистрират движение на земните пластове на всеки две минути. След първото земетресение от 6,1 по Рихтер за близо 13 часа са регистрирани 330 вторични труса.

Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая обяви на пресконференция от мястото на земетресението, че 30 сгради са пострадали след труса от 6,1 по Рихтер в Съндъргъ, окръг Балъкесир (Западна Турция), който беше регистриран в 22:48 ч. местно време снощи. Описването на щетите и инспекцията по безопасността са започнали рано сутринта. Най-напред експертите ще огледат училищата и обществените сгради.

При земетресението пострадаха 26 души, които вече са изписани от болницата, бяха разрушени три необитаеми сгради и един магазин. Няма данни за загинали.

Институциите, които реагират при бедствия и аварии, са изпратили на място 1024 служители и доброволци, както и 250 автомобила, уточни Йерликая. На терен са работили екипи на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD), Пожарната служба, Жандармерията, Полицията, Министерството на отбраната, Министерството на земеделието и горите, общински и окръжни аварийни екипи, медицински екипи, психолози, социални работници, екипи на Червения полумесец, както и доброволни формирования.

Вътрешният министър на Турция подчерта, че държавата ще помогне на хората, чиито домове се намират в повредени сгради. За посрещането на най-спешните нужди на пострадалите Валийството вече е отпуснало 25 милиона турски лири (500 хил. евро).

„Ще предоставим на хората с пострадали домове две възможности – фургони или финансова подкрепа за наем. Подготвихме се за това. Към този момент в Съндъргъ сме докарали 100 жилищни фургона“, заяви Йерликая.

Вътрешният министър съобщи, че 82 души, които са се страхували да се върнат по домовете си, са нощували в училища, джамии и конферентни зали. Раздадени са 2000 одеяла, а в камионите има още 18 000, които също ще бъдат предоставени на гражданите при необходимост. През нощта са били осигурени също така храна и топли напитки.

Близо час и половина е продължил проблемът с електричеството в Съндъргъ, след което е бил отстранен. Не са регистрирани проблеми с комуникациите. Въпреки това, за да бъдат подсигурени, от Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) са разположили 9 временни станции. След земетресението пожарната е съобщила за един възникнал пожар, който е бил изгасен.

Единайсет психолози и социални работници са осигурили психологическа и социална подкрепа на засегнатите от труса.

„Благодарни сме, че нямаме човешки загуби в момента и никой от пострадалите не е в болница“, каза вътрешният министър.