Руската ракетна система "Орешник" на бойно дежурство в Беларус от декември

Лукашенко обясни, че това е отговор на ескалацията, предизвикана от Запада

29.10.2025 | 08:22 ч. 19
Снимка БГНЕС

Руска ракетна система "Орешник" ще бъде поставена на бойно дежурство в Беларус през декември, заяви за ТАСС говорителката на беларуския президент Александър Лукашенко. 

"Приключва работата по създаване на условия за разполагането на "Орешник" в Република Беларус", каза Наталия Ейсмонт. "Той ще бъде поставен на бойно дежурство през декември тази година и с това приключват всички разговори дали ще има или няма да има "Орешник", добави Ейсмонт.

По-рано Лукашенко каза, че разполагането на хиперзвукови балистични ракети "Орешник" в Беларус е в отговор на ескалация, предизвикана от Запада, отбелязва Ройтерс.

Миналият месец ракетите бяха включени в общи военни маневри на руската и беларуската армия. /БТА

