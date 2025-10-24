Франция купува 61 нови изтребителя Rafale

Бюджетни документи на Франция разкриха, че са планирани поръчки за закупуване на 61 нови изтребителя Rafale както за Военновъздушните и космически сили, така и за ВМС, тъй като страната значително е увеличила разходите си за отбрана в съответствие с по-широките тенденции, наблюдавани в западния свят, пише MWM. Възможно е да бъдат закупени още два изтребителя, които да заменят двата загубени при катастрофа във въздуха през август 2024 г. Очаква се планираната поръчка да улесни постепенното извеждане от употреба на по-старите изтребители Mirage 2000, като същевременно ще засили ядрените сили на страната с удвояване на броя на изтребители, способни да носят ядрени оръжия, и ще модернизира единственото въздушно крило на страната, носещо самолети, с по-модерни варианти на самолетоносача Rafale M. През март 2023 г. френският президент Еманюел Макрон обяви планираното откриване на четвърта авиобаза, в която ще се помещават изтребители, способни да носят ядрени оръжия, а именно авиобазата Luxeuil в Източна Франция. Очаква се ескадрила Rafale да пристигне в базата през 2032 г. и да придобие ядрени възможности на следващата година, последвана от втора оперативна ескадрила през 2036 г.

Френските военновъздушни и космически сили в момента разполагат с 40 изтребителя Rafale, способни да носят ядрени оръжия, като се очаква новите поръчки да улеснят значително разширяване на този брой. Франция остава една от четирите държави с ядрено оръжие, които не са поръчали изтребители-стелт от пето поколение, и може би е последната, която разчита изключително на изтребители от четвърто поколение за доставка на ядрени оръжия, тъй като се очаква Пакистан, Индия и Северна Корея да направят поръчки за изтребители от пето поколение през следващите години. Самият Rafale е сериозно подкопан от неспособността си да се конкурира на същото ниво с усъвършенстваните изтребители от пето поколение, като самолетът губи всеки търг, в който се е конкурирал с американския F-35. В резултат на това програмата Rafale разчита в голяма степен както на вътрешни поръчки, така и на продажби на страни, които по политически причини не могат да обмислят F-35, като Индонезия и Египет.

Перспективите за износ на Rafale бяха подкопани през май след първия му високоинтензивен боен тест, по време на който между един и четири самолета, управлявани от индийските военновъздушни сили, бяха неутрализирани по време на сблъсъци с изтребители J-10C „поколение 4+“ на пакистанските военновъздушни сили, доставени от Китай, които са сред изтребители от по-нисък клас, произвеждани днес в Китай. Подобно на много европейски държави, Франция е изправена пред дилема между това да подкрепи местната индустрия за производство на по-малко способни изтребители или да направи жертви, за да закупи много по-способни изтребители F-35 от Съединените щати. Обединеното кралство избра втория вариант, като прекрати поръчките за Europfighter и инвестира сериозно в програмата F-35, докато Германия се колебаеше между двата варианта и разшири поръчките както за F-35, така и за Eurofighter. Нежеланието на Франция да обмисли поръчките за F-35 сериозно ограничи потенциала на нейния флот от изтребители, оставяйки елитните ѝ части със значително по-слаби възможности от тези на всички други големи западни военновъздушни сили.

Решението за увеличаване на поръчките за Rafale вероятно е повлияно от основните недостатъци в програмата за изтребители от следващо поколение Future Combat Air System (FCAS), ръководена от Германия и Франция, която се сблъсква с нарастващи трудности, повдигайки въпроси относно нейната жизнеспособност. През септември беше съобщено, че служители на германското министерство на отбраната обмислят варианти за пълно изоставяне на програмата. Не се очаква програмата да произведе изтребител повече от две десетилетия, като главният изпълнителен директор на Dassault, Ерик Трапиер, отбеляза още през 2021 г., че „целта 2040 г. вече е пропусната, защото вече се бавим, а дискусиите за следващата фаза със сигурност също ще бъдат дълги... така че по-скоро се стремим към 50-те години на миналия век.“ В резултат на тези забавяния се очаква Rafale да се използва в елитните изтребителни части на Франция поне още две десетилетия. Rafale вече се смята за все по-остаряващ в лицето на конкуренцията от висок клас, като F-35 и J-20, което е проблем, който ще се влоши, тъй като Китай въведе на въоръжение първите си изтребители от шесто поколение в началото на 2030-те години, следван от Съединените щати с изтребителя F-47.