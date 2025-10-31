IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Песков: Няма напредък по новия договор СТАРТ от страна на САЩ

Русия и САЩ все още не водят експертни преговори за ядрено разоръжаване

31.10.2025 | 16:23 ч.
Снимка: БГНЕС/ EPA

Съединените щати не са се обърнали към Русия с предложения относно Договора за стратегически настъпателни оръжия (СТАРТ), дори след изпитанието на ракетата „Буревестник“. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков на брифинг, предава ТАСС.

 „Досега няма съществени предложения от Вашингтон“, отбеляза той. „И няма смисъл да се говори за някакъв напредък тук.“

В същото време Песков посочи, че въпросите за евентуално удължаване на Новия СТАРТ и тестването на нови оръжия не са свързани: „В края на краищата това са малко по-различни теми.“

Руският президент Владимир Путин обяви на среща със Съвета за сигурност на 22 септември, че Москва е готова да продължи да спазва количествените ограничения по новия СТАРТ за още една година след изтичането му през февруари. Той обаче отбеляза, че тази мярка е осъществима само ако Вашингтон последва примера.

„Москва и Вашингтон в момента не водят експертни преговори за ядрено разоръжаване, но темата е на дневен ред. Необходимостта от подобни експертни преговори беше многократно споменавана по време на контактите. Това е много сложна тема и преговорите по нея винаги се проточват. Но тези подробни експертни преговори все още не са в ход“, каза Песков в отговор на въпрос дали САЩ и Русия преговарят за ядрено разоръжаване след срещата на лидерите на двете страни в Анкъридж. „Темата наистина беше споменавана многократно“, добави още Песков.

По време на среща с репортери, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон и Москва обсъждат ядреното разоръжаване. По-рано Тръмп публикува в социалната мрежа TruthSocial, че е инструктирал Пентагона незабавно да възобнови изпитанията на ядрени оръжия. Ръководителят на американската администрация не уточни за какви изпитания говори, нито дали това включва детониране на ядрени бойни глави.

