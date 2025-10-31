Александър Томов: 2026 г. трябва да бъде време за смели реформи

Кабинетът реши да вдигне социалните осигуровки. Как ще се отрази това на доходите?

"Има опасност от дефицит над 3% и се прави всичко с позволените законови мерки, за да се стигне до 3% дефицит, или 2,8%. В момента се правят последни консултации в ЕК, в ЕЦБ. Очаква се трудно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество", каза бившият вицепремиер и икономист проф. Александър Томов в "Денят ON AIR".

Той сподели, че очаква в сряда да види бюджет.

"В момента няма бюджет - цялостно не съм го виждал. Докато не се внесе в деловодството на парламента, винаги ще бъде с питанки. Времето върви. Фактът, че има бюджет, е успех на фона на последните четири-пет години. Вече опасностите са много сериозни пред неговото изпълнение", коментира той.

Според проф. Томов, независимо че бюджетът ще бъде гласуван, 2026 г. трябва да бъде време за смели реформи.

Има три опасности, за които трябва да се внимава.

"Едната е свръхдефицитът. Част от проблемите се дължат на бюджетите на Асен Василев, които бяха с висок дефицит, и второто - винаги прехвърляне в следващите години на част от дефицита. Виждали сме го. Никой не ни търси за съвет. Бюджетът има нужда от принципиални реформи. В това си състояние той поражда дефицит", смята председателят на "Евролевицата".

По думите му има опасност и от увеличаване на дълга.

"Той вероятно ще стигне 95 млрд. лв. Ако го вземат да плащат заплати и пенсии, това е порочно, неприемливо. Борисов е прав като казва, че са увеличени приходите, но не стигат тези пари. Харчи се без да се мисли за приходите. Около 10% е надолу индустрията. Кризата в Европа ни се отразява, трябват мерки за стабилизиране на финансите на държавата", анализира проф. Томов.

Според него е правилна мярката на управляващите от днес за спиране на износа на горива, тъй като нямаме гаранция, че резервът ще стигне.

"За нас е важно да не спре "Нефтохим". Има преговорни реакции. Необходимо е цялата ни дипломация да помогнат. Важно е да поискаме отсрочка", заключи той.