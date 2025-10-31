Тенденциите в грима, които са навсякъде тази есен

Есента вече е в разгара си и забелязахме кои нови тенденции в света на модата и красотата завладяха всички. Гримът е основна част от визията на една дама и придава вълшебно излъчване. Кои тенденции в грима са навсякъде тази есен? Вижте отговорите на "Teen Vogue".

Очна линия сирена

Очната линия е любим грим на момичетата и модерен вече 10-15 години. През 2022 - 2023 г. почнаха да стават хитови и сиренските очи, които се постигат чрез този грим. Тази тенденция наподобява котешкото око, но дори е по-драматична. Използва се очана линия за удължаване на вътрешните и външни ъгли на окото и така придобивате наистина съблазнителен поглед. Приличате на мистична сирена, която едно време е примамвала моряците с чаровния си външен вид.

Нюд устни

Една тенденция, която беше много популярна в края на 90-те и в началото на века. През тази есен нюд устните се завръщат и няма да сбъркате с тях. Това значи да използвате гланцове и червила в телесен и семпъл цвят. Например - бледорозово, приглушено розово, бежово, кремаво, топло кафяво. Нюд устните са вечна класика, правят ви елегантни и се комбинират добре с всякакъв друг грим.

Кукленски грим

Ако очната линия на сирена ви се струва нещо драматично и прекалено, има друга сладка тенденция за вас. Кукленският стил е абсолютен хит в последните години и през тази есен също е така. Това значи кокетно, романтично, нежно и сладникаво излъчване. Използване на много спирала и извити мигли, много блясък - лъскави гланцове в розово, лилаво, оранжево, сенки за очи с брокат в лилаво, синьо, розово, жълто, зелено. Не забравяйте и бузите - розовият руж също е пръв помощник. Пастелните гримове също са хит.

