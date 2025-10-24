IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Песков: Нежеланието на Киев да продължи преговорите се насърчава от Европа

Москва оценява ситуацията с преговорите за Украйна като „продължителна пауза“

24.10.2025 | 22:45 ч. 21
Снимка: БГНЕС/ EPA

Нежеланието на киевския режим да засили мирните преговори се насърчава от неговите посредници в Европа. Това заяви пред репортери прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС.

„Това нежелание на Киев да засили преговорния процес за мирно уреждане на конфликта в Украйна се насърчава по всякакъв възможен начин, предимно от европейските куратори на киевския режим“, каза Песков, отговаряйки на въпрос как Кремъл оценява настоящата ситуация с преговорите за Украйна.

По думите му, Москва оценява ситуацията с преговорите за Украйна като „продължителна пауза“, причинена от Киев.

„Оценяваме това като пауза, пауза, която вече е твърде дълга, възникнала поради нежеланието на киевския режим да активизира точно този преговорен процес“, отбеляза той, отговаряйки на въпрос как Кремъл оценява настоящата ситуация с преговорите за Украйна.

