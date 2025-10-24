Нежеланието на киевския режим да засили мирните преговори се насърчава от неговите посредници в Европа. Това заяви пред репортери прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС.

„Това нежелание на Киев да засили преговорния процес за мирно уреждане на конфликта в Украйна се насърчава по всякакъв възможен начин, предимно от европейските куратори на киевския режим“, каза Песков, отговаряйки на въпрос как Кремъл оценява настоящата ситуация с преговорите за Украйна.

По думите му, Москва оценява ситуацията с преговорите за Украйна като „продължителна пауза“, причинена от Киев.

„Оценяваме това като пауза, пауза, която вече е твърде дълга, възникнала поради нежеланието на киевския режим да активизира точно този преговорен процес“, отбеляза той, отговаряйки на въпрос как Кремъл оценява настоящата ситуация с преговорите за Украйна.