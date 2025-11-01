Траурно шествие в Нови Сад, мълчание в памет на 16-те жертви

EPA/БГНЕС 1 / 12 / 12

Пред железопътната гара в Нови Сад започна централното събитие от днешния ден на траур в Сърбия по повод годишнината от трагичния инцидент, когато рухналата козирка на гарата погуби 16 души. Трагедията преди една година предизвика небивала вълна от гняв и протести срещу режима на президента Александър Вучич с искането за оставката му и за предсрочни избори.

На площада се събраха хиляди хора, дошли от различни части на страната. Те се движеха из улиците на града в колони с венци и цветя начело, както и черен банер с изображение на сенника и числото 16. Колоните се водят от трактори и се охраняват от пътната полиция.

Хората поставиха цветя и свещи покрай временната ограда близо до повредения вход на гарата. “Чувствам... голяма болка и тъга“, каза Светлана, 45-годишна жена, пред AФП, обобщавайки чувствата на опечалените, които стояха мълчаливо.

“Дойдох да се поклоня пред най-силната сила в света в момента – нашите студенти, нашата младеж“, каза Ратко Попович от региона на Нови Сад. 47-годишният мъж, който пристигна със семейството си, похвали „единството на всички хора в Сърбия, които са срещу корупцията, срещу престъпността, срещу управляващата партия“.

“Нашата съвест е това, което ни води, тя ни кара да действаме по този начин, за да донесем най-накрая справедливост и по-добро утре за тази страна“, каза Лука Ковачевич, студент по медицина от Нови Сад.

Професор Смиляна Милинков заяви по телевизия N1, че в отношенията на градските и републиканските власти “няма и капка емпатия“. “Получаваме едни шизофренични реакции - от случващото се в събота, независимо дали е игра, до извинения към студенти и граждани и някакъв вид помирение. Това става с огромно закъснение, не е честно, а най-честната процедура, каквато може да има, е свикването на избори, в този момент само това е правилно“, каза тя. Проф. Милинков припомни, че президентът на Сърбия Александър Вучич не е идвал в Нови Сад от 5 ноември.

Главата на Сръбската православна църква, патриарх Порфирий отслужи панихида за 1 година от гибелта на жертвите.

Точно в 12.00 часа местно време събралите се запазиха 16 минути мълчание в памет на жертвите, а след бяха положени венци на мястото, където загинаха 16-те граждани.

Преди това колони от протестиращи заляха улиците на Нови Сад. Няколко многолюдни колони тръгнаха от центъра на града към железопътната гара. Хиляди хора изминаха 100-километроното разстояние от Белград и дори от Нови Пазар, който се намира около 340 километра южно от столицата. Маршът им продължи 16 дни, те се придвижваха с коли, велосипеди и дори пеш. Жителите на Нови Сад излязоха по улиците, за да ги поздравят и да се влеят в колоните, те свиреха и развяваха знамена, много от които видимо бяха развълнувани.

Висшият съд в Белград отново потвърди обвинителния акт на Специалния отдел за борба с корупцията към Висшата прокуратура (ВДП) в Белград срещу управителя на Инфраструктурата на Сръбските железници и двама членове на Комисията за техническа проверка на жп гарата в Нови Сад.

Протестите сред трагедията доведоха до оставката на премиера, разпадането на неговото правителство и сформирането на ново. Но националистическият президент Александър Вучич упорито остана на поста си. Вучич редовно наричаше демонстрантите финансирани от чужбина превратаджии, докато членове на неговата партия прокарваха конспиративни теории, твърдейки, че срутването на покрива на гарата може да е било режисирана атака.

Но в телевизионно публично обръщение в петък Вучич направи рядък жест и се извини за думите си, за които, както каза, сега съжалява. “Това се отнася както за студентите, така и за протестиращите, както и за други, с които не съм съгласен. Извинявам се за това“, каза Вучич и призова за диалог.

Поддръжниците на сръбския президент, които месеци наред лагеруваха пред парламента срещу блокадата на университетите в подкрепа на правителството, заявиха, че ще се съберат пред църквата, за да отдадат почит на жертвите. / БГНЕС