„Славия” победи като гост „Септември”

„Славия” победи с 1:0 като гост „Септември София” в двубой от 14-ия кръг в Първа лига. Гол на Илиян Стефанов след почивката осигури първа победа за "белите" при гостуване в шампионата, пише gol.bg.

В 30-ата минута опит за гол на Янис Гермуш беше спасен от вратаря Иванов.

Седем минути след това Николас Фонтейн стреля опасно, но Леви Нтумба се справи със ситуацията, а "белите" опитаха да изненадат домакините с удар от дистанция на Кристиян Балов.

Капитанът на септемврийци Галин Иванов записа своя мач номер 423 в Първа лига и еднолично се изкачи на шесто място във вечната ранглиста за най-много изиграни двубои в елита на България.

Второто полувреме започна с положение пред вратата на гостите. Клери Сербер шутира от близка дистанция, а топката се спря в напречната греда на вратата на Славия.

В 77-ата минута Галин Иванов можеше да изравни, но от няколко метра пред вратата на Славия изпрати топката над вратата.

"Белите" се изкачиха на девето място в класирането в Първа лига с 15 точки и след втори пореден успех във всички турнири. Септември е на 15-та позиция с актив от 11 пункта.